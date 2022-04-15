今年累計29例中重症 近半數未完整接種

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北15日電）中央流行疫情指揮中心統計，今年Omicron變異株疫情肆虐迄今，累計已有29例中重度個案，其中有14人、近半數未完整接種疫苗，80歲以上長者更是中重症特別高風險群。

指揮中心今天公布，國內再增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中症個案。今年Omicron變異株疫情雖以無症狀或輕症占絕大多數，但也累計有29例中重症個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，29例中重症個案多為60歲以上，特別80多歲與90多歲高齡長者族群，染疫後演變成中重症皆超過10%，算是特別高風險群。

若從疫苗接種狀況分析，羅一鈞說，當中有9人未接種疫苗、打1劑有5人、打2劑有7人，打3劑有8人。換句話說，未完整接種2劑以上者，29人中就有14人，占比為48%。

羅一鈞說，目前全台2劑疫苗涵蓋率約79%，意即約21%民眾未完整接種2劑以上，與染疫後演變成中重症者未完整接種的比率48%相比，顯示是否完整接種疫苗，染疫後變成中重症的比率明顯有差距。

羅一鈞再度提醒，務必要做好個人防護措施，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，打疫苗也是很好的預防方式，鼓勵長者完整接種2劑或3劑疫苗。

此外，媒體詢問韓國政府宣布18日起取消社交距離等限制，25日起更規劃下調COVID-19的傳染病等級，指揮中心對此有何評論。

指揮官陳時中直言，他認為韓國的做法是正確的，韓國染疫率高，疫苗施打率也高，且醫療量能夠，將COVID-19當作流感化處理的方向是對的。

但他坦言，韓國確實經過約兩個多月的痛苦時期，確診率居全世界最高，將來也許會是世界上相對較早開放的國家，不過代價有點大，每百萬人死亡人數較日本與澳洲高，但經過慘痛代價後，及早開放是對的。

目前台灣將COVID-19仍維持列在最嚴重的第五類法定傳染病，但韓國將下調COVID-19的傳染病等級與取消管制措施，陳時中說，針對染疫率超過3成的國家，都可能採取這樣措施，因任何管制也沒意義，但先前都經過一陣痛苦時期。（編輯：管中維）1110415