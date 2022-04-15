輝瑞：5到11歲孩童打加強針 Omicron抗體增36倍

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輝瑞與BNT表示，旗下COVID-19疫苗第3劑在5到11歲健康孩童身上，對Omicron變異株有顯著保護力。圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）與德國生技公司BioNTech今天表示，旗下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第3劑在5到11歲健康孩童身上，對於Omicron變異株有顯著的保護力。

路透社報導，輝瑞與BNT表示，在一項研究中，針對接種加強針的30名兒科受試者的血清分析顯示，對抗Omicron的中和抗體增加了36倍。

接種加強針後，對付原始版本病毒的中和抗體也提高了6倍。

輝瑞與BNT表示，公司打算在未來幾天為這個年齡群體接種加強針申請美國緊急使用授權，接著再向包括歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）在內的全球監管機構提交申請。

這項中後期研究是要測試10微克加強劑量在140名5到11歲健康孩童身上的安全性及免疫原性。成人接種的疫苗是30微克。

目前不清楚這個年齡群體接種第3劑疫苗的需求量為何。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，這個年齡層的孩童僅28%完整接種疫苗，即800萬人左右。

醫衛專家認為輝瑞和BNT的數據令人充滿希望，但也指出，這項研究的規模相當小，需要更多數據來瞭解這種加強針預防孩童重症和住院的成效，以及應對未來病毒變異株的效果。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110415