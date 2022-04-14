李秉穎：台灣防疫鬆綁慢拉長陣痛期 估疫情9月降溫

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（中央社記者張茗喧台北14日電）COVID-19本土疫情持續升溫，ACIP專家、台大感染科醫師李秉穎認為，台灣因防疫鬆綁慢，疫情陣痛期也將拉長，預估到9月才能轉變為低度流行，同時呼籲政府正視5到11歲兒童打疫苗重要性。

昨天本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例高達744例，創下COVID-19疫情以來單日新高紀錄。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言，隨疫情持續升溫，單日確診數恐突破萬例，疫情何時能夠趨緩，成為各界關注焦點。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人、台大感染科醫師李秉穎今天上午接受廣播節目專訪時表示，根據國外經驗，防疫措施一旦放寬，每天新增的確診病例都多達上萬例，染疫曲線陡然上升後會再於短時間內下降。

李秉穎說，台灣近來防疫措施雖持續鬆綁，但是分階段式一步步鬆綁，不是像國外一口氣通通解封，因此染疫人數攀升速度較慢，但同理，下降的速度也會比較慢，預估台灣大約還須4到5個月陣痛期，才能從大規模的社區流行轉變為低度流行。

他認為，正因台灣陣痛期可能較國外長，目前也應思考是否放鬆醫療人員的隔離措施，按照現行規定，曾密切接觸確診者的醫護須隔離10天，未來確診者一多，恐有大量醫護因接觸確診者被隔離，增加醫療量能不足風險。

李秉穎也點出台灣防疫的2大弱點，一是長者疫苗接種率偏低，老人家若沒打疫苗，染疫後容易併發重症；二是5歲到11歲孩童還沒有疫苗可打，一旦孩子染疫、停課，家長勢必得請假照顧，增加社會成本，也擔心兒童染疫後若併發重症、死亡，將是一大問題，呼籲食藥署加速輝瑞BNT疫苗、莫德納疫苗兒童劑型的緊急使用授權（EUA）審查，讓孩子儘早有疫苗可打。（編輯：陳政偉）1110414