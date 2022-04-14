確診屢創新高新北啟動輕症居家照護 陳時中將說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺台北14日電）COVID-19單日本土確診個案屢創新高，新北市自昨天起全面啟動輕症確診者居家照護，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午將說明最新疫情狀況與防疫作為。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天中央流行疫情指揮中心公布單日新增744例本土個案，超越去年疫情警戒第3級單日本土個案最高紀錄，創下歷史新高；另加上189例境外移入，單日總新增病例達933例，確診數是否單日破千備受關注。

疫情升溫，疫調效果有限，新北市政府昨天表示，若全台每天新增本土確診數破千例，新北將不再公布個案足跡；市長侯友宜也宣布自13日起全面啟動確診者居家照護，適用65歲以下、非孕婦及洗腎的無症狀或輕症確診個案。

因應疫情，家用快篩試劑需求增加，陳時中昨天表示，未來快篩販售有3大管道，除了維持可自由買賣的現有市場機制，將再增加社區或企業高風險區、檢疫隔離對象的公費快篩配送機制，以及不排除仿照過去口罩實名制，以固定價格配額販售。

此外，不少家長擔憂5至11歲兒童沒疫苗可打。陳時中昨天也透露，適合5到11歲孩童的疫苗採購談判已到最後階段，目前也有2款疫苗已向衛生福利部食品藥物食藥署申請擴增兒童適應症，輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗申請供5歲至11歲兒童使用、莫德納（Moderna）疫苗則申請6歲至11歲，會由食藥署邀集相關專家進行緊急使用授權審查。

最新疫情狀況、防疫作為，以及疫苗事宜，陳時中將於下午2時的疫情記者會上說明。（編輯：陳政偉）1110414