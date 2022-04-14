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疫情34/300

上海單日增2.7萬本土病例 防疫壓力大官員自盡

2022/4/14 10:22（4/14 13:33 更新）
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上海本土COVID-19疫情再創新高，一名防疫官員不堪壓力自殺，家屬證實死訊。圖為上海民眾9日在南昌路一處篩檢站進行採檢。（中新社）
上海本土COVID-19疫情再創新高，一名防疫官員不堪壓力自殺，家屬證實死訊。圖為上海民眾9日在南昌路一處篩檢站進行採檢。（中新社）
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（中央社記者吳柏緯上海14日電）上海本土COVID-19疫情再創新高。13日新增本土確診2573例和無症狀感染者2萬5146例，共2萬7719例。疫情也讓防疫官員承受壓力，上海虹口區衛健委資訊中心主任12日自殺，家屬證實死訊。

上海官方從11日開始，根據初步篩查結果和風險研判情況，全市按照「封控區」、「管控區」、「防範區」三類實施分區分級差異化防控管理。然而由於疫情嚴峻，不少低風險的防範區仍採取嚴格封控措施，每日的抗原或核酸篩檢工作也持續進行。

上海市衛健委上午發布，13日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例2573例和無症狀感染者2萬5146例，總計達2萬7719例。

上海封城至今已經2週，疫情仍維持在高點，不只民眾感到壓力，第一線的防疫官員也疲於奔命。

13日晚間，中國社群平台盛傳上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄不堪壓力，在辦公室自縊。隨後，家屬在錢文雄的微信朋友圈發文證實「錢文雄於12日下午1時19分去世。疫情期間一切從簡。家屬目前悲痛不已，無法接待」。

14日凌晨，前環球時報總編輯胡錫進在個人的微博表示，經過和上海媒體同業求證，確認錢文雄死亡的消息。

胡錫進在文中表示，錢文雄離世已足以令人悲痛唏噓。這一悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象。「這兩天上海有各種令人不安的資訊和視頻傳到網上，它們的共同指向是對抗疫次生悲劇和代價的強烈不滿，以及長時間封控引發的焦躁感。」

第一線人員面對的巨大壓力成了這輪上海疫情另個難題，除了防疫官員，與民眾密切接觸的居委會同樣備受抨擊。近日有多名上海居委人員表態辭職或寫下無奈，顯示他們也無法理解政府的抗疫政策；有的居委已近一個月無法回家。（編輯：周慧盈）1110414

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▼中國每百萬人新增確診數與死亡人數
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