上海封城亂象叢生 員工睡公司、病患家屬上網求助

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（中央社上海12日綜合外電報導）中國上海市封城後，引發民情沸騰。許多白領階級被迫住在公司，以免金融活動中斷；還有民眾因封城導致就醫困難，只能在網路上「眾包」（crowdsourcing）醫療援助。

法新社報導，3月下旬，在上海封城前不久，金融工作者羅密歐（Romeo，化名）因為擔心受到封控措施影響，因此決定搬到位於浦東的辦公室。

隨著企業努力在這個世界主要金融中心之一持續經營，有些人，比如羅密歐，只能被迫過著有家歸不得的生活。

不願透露真實中文姓名的羅密歐告訴法新社：「有些人睡在（公司）1樓和2樓，每個人都會去自己的辦公室睡覺。」

他形容，晚間「大家不會被強迫交談…每個人都很安靜，並尊重彼此的距離和隱私。」白天的辦公室禮儀，晚上也仍然適用。

對於上海的其他工人來說，個人隱私早就成了奢侈品。社群媒體影片顯示，為確保生產不致中斷，在封閉工廠裡，許多工人只能睡在簡陋鋪位上。

家住浦西的蔡先生（Frank Tsai）也說，封城10多天後，他的糧食配給開始「不斷縮水」。

蔡先生透露，這段期間，「我對餐點和食物攝取的擔憂是我這輩子從未有過。」在疫情前，他的公司專門舉辦講座活動。

隨著封城時間逐漸拉長，部分居民只能以物易物，或是出高價購買食物。

一名居住在上海的馬姓女子說，她花了400元人民幣（約新台幣1830元），只買到一箱泡麵和一瓶汽水，「我只想囤點物資，因為我不確定這會持續多久。」

與此同時，受到封城影響，上海許多患有非COVID-19疾病的居民因為無法出門就醫，只能在網路互助平台與社群媒體聊天群組張貼求助訊息。

一名周姓女子說，由於她與母親習慣前往的醫院遭到封鎖，癱瘓的母親已大約1個月無法更換導尿管，她很擔心會引發感染，因此上網求助。

周小姐說，一般來說，更換導尿管程序只需要10分鐘，但她已被5間醫院拒絕，因為這些醫院的相關部門皆已暫時關閉。

即使部分醫療機構仍正常營運，但仍有部分患者說，他們無法獲准離開家門或取得交通工具，前往接受治療。

儘管上海當局3月曾要求醫療院所繼續收治非COVID-19、且有緊急醫療需求的患者，如洗腎或癌症治療，許多人仍難以獲得醫療照護。

現在已有不少志工介入協助。一名自稱艾咪（Amy）的志工表示，一名患者收到詳細指示，教導他如何避開繁瑣手續，並越過黃浦江，到上海另一側就醫。

此外，還有大學生繪製表格，並彙整約1600筆網路求助資訊。由於疫情在中國是個敏感話題，他要求匿名報導此事。

想盡辦法替罹癌父親取得治療藥物的裴姓男子也說，一名志工將他加入一個聊天群組，他在裡面看到供應相關藥物的藥局所在，此後聊天室裡的志工還替他把藥送到黃浦江另一邊，「他們真的幫了大忙」。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110412