嚴苛封控清零感染者仍多 專家：上海情況非常難

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（中央社台北13日電）上海市3月底起採嚴苛封控清零，感染人數卻未見顯著下降。專家指出，核酸檢測混檢仍有結果失準問題；病毒有潛伏期，不一定在檢測時抓到，這都會影響檢測準確性和防控措施有效性。

據中國國家衛生健康委員會最新通報，12日全天，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19本土染疫人數2萬7920人，包括確診者1500人和無症狀感染者2萬6420人。新增染疫人數集中在上海市，在整體通報新增人數比重達94.3%。

英國牛津大學傳染病學教授陳錚鳴接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，核酸檢測是確診感染的金標準，但是任何檢測都有假陰性的情形。現在大都採取混檢，以10人一組，集中分析。混檢後病毒量被稀釋，檢測結果並非100%精準，可能會漏掉不少（確診）。另外，現在的核酸檢測技術是根據當時武漢初始疫情的病毒核酸序列所設計，對Omicron的敏感度可能有影響。

他說，感染後有潛伏期，病毒在活動期也可能時隱時現，有時抓得到、有時沒抓到。上海市現在感染擴散，全員篩查1或2次不能解決問題，需要在數週內反覆地篩查檢測，才有可能把所有感染者找到。抗原檢測雖然結果快，但敏感度不夠高，感染初期可能查不出來，這段時間感染者其實也具有傳染性。

陳錚鳴認為，這次上海情況非常難，挑戰超出想像。不斷擴建方艙醫院仍難以救急，倘若感染人數控制不下來，不得不考慮居家隔離。

上海市無症狀感染者占大多數。陳錚鳴說，國際數據顯示有症狀和無症狀感染者大概比例是2比8；上海市有症狀感染者特別低，比重不到5%，推測可能是因為疫苗覆蓋率高，或是部分感染者仍處於潛伏期，也不排除報告時有人為主觀淡化症狀。

陳錚鳴直言，中國報告疫情時會區分有症狀和無症狀感染者，這和國際慣例不同，容易造成誤解，低估疫情嚴重度。例如，上海市通報單日新增無症狀感染者2萬多人，有症狀者僅有幾百例，可能會產生「疫情不嚴重」的錯誤判斷。

他認為，中國在防控分級上主要是按有症狀感染者人數來分，將無症狀感染者另外處理，這可能使社區防控機動性大一些，對民生影響稍微小一點。但是疫情一旦擴大，這種分類意義不大，尤其是無症狀感染者也具傳染性。

他提到，中國對於COVID-19死亡案例的判斷標準較嚴，與國際不同。在大流行期間，歐美各國將死亡之前28天感染過這一病毒者都算作因COVID-19死亡；有些患者死於心臟病，不過只要檢測呈陽性或有輕微症狀，也會算列因COVID-19死亡。（編輯：李雅雯/邱國強）1110413