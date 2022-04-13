高中游泳課上不上 潘文忠重申落實防疫規範

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（中央社記者陳至中台北13日電）近期本土案例增加，學生團體呼籲，疫情下各項校園活動如游泳課是否要停辦，政府應有規範，避免學校單方面決策。教育部長潘文忠則說，已訂有指引，重點是課程要落實防疫。

台灣青年民主協會（青民協）昨天晚間在臉書發文指出，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例增加，各高中游泳課要不要上，引發學生熱烈討論。青民協認為目前相關規範不足，學校單方面喊停活動，可能造成相當大的師生衝突，呼籲教育部訂出相關指引，規範在什麼前提下活動須喊停。

潘文忠今天下午接受媒體聯訪表示，教育部不會規範哪些課能上、哪些課不能上，而是訂出相關指引，要求學校的體育課、音樂課等，一定要落實防疫措施，例如吹奏樂器時若要脫下口罩，指引就有相關規範。

根據最新於3月3日修正的教育部體育署「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」，要求人員在水中應避免交談；上岸後就要戴上口罩、儘速更衣離場。指引也建議可於岸邊設置置物櫃、夾鏈袋，盡可能減少未戴口罩時間；飲水使用個人瓶裝水，不共用或分裝等。

另外，媒體問及近期物價波動，衝擊中小學營養午餐。潘文忠表示，確實有食材供應商反映漲價問題，教育部會與行政院農業委員會進一步會商。他說，農委會對食材市場有掌握，過去兩部會就長期合作，擬定補助措施，共同維護學生飲食健康。（編輯：張雅淨）1110413