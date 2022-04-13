弘光科大師生相繼確診 接觸者暫停實體課3天

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）弘光科技大學有教師、學生相繼確診，接觸者進行預防性居家隔離或自主健康管理，暫勿進入校園，停止實體課3天，校園進行環境消毒。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，弘光科大傳出師生相繼確診今天透過文字稿說明，弘光科技大學防疫長潘世尊表示，11日接獲1名老師通報因友人確診，自行快篩為陽性，已聯繫衛生機關協助就醫採檢。

校方11日先通知有與老師接觸的學生、教職員，12日起暫不入校園，進行預防性居家隔離或自主健康管理，並進行環境清潔消毒。12日這名老師採檢陽性確診，通報台中市衛生局，提供在校接觸者名單，進行足跡疫調。

潘世尊指出，12日晚上再接獲1名學生通報，因接觸確診對象，接獲匡列通知後，搭乘防疫計程車前往做PCR檢測結果為陽性。馬上通知與確診者接觸過的師生、教職員，13日起暫不入校園，進行預防性居家隔離或自主健康管理，並進行環境清潔消毒。（編輯：謝雅竹）1110413