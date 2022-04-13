新版停課標準上路 各縣市尊重中央或因地制宜

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本土疫情升溫，教育部放寬校園因應COVID-19疫情停課標準，各縣市13日相繼宣布相關做法。圖為台北市大同區一所學校門口聚集不少等待孩子下課的家長們。中央社記者吳家昇攝 111年4月13日

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（中央社台北13日電）台灣本土疫情升溫，教育部昨天放寬校園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停課標準，各縣市今天相繼宣布相關做法，主要考量因地制宜，對無法接種疫苗的未滿12歲學童幼兒會特別關注。

根據教育部新公布的停課標準，中小學出現確診個案，所屬班級同學都會列為「密切接觸者」停課10天，其他校園接觸者停課1到3天等待疫調結果；校內有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課。

台北市長柯文哲今天宣布，高中、國中及國小停課標準將比照中央，1人確診全班停課；全校1/3以上或超過10個班級停課則全校停課，若有確診者足跡則可以停課1到3天，不過幼兒園仍維持1人確診全園停課。

新北市長侯友宜表示，新北市尊重中央的一致性標準，也列出重要參考因素；包括是否打滿2劑疫苗、家長能否照顧、學習效果等，由校長當總指揮官做好防疫及學生居家照顧，決定可否實體上課的風險評估。教育局會與區公所、衛生局並肩作戰，隨時做好彈性應變處理。

基隆市長林右昌表示，沒有跟不跟進問題，而是讓地方疫情指揮官多了工具針對實際情形判斷採取新的作為，市府會因地制宜，還有因學校、班級疫情狀況，依據學校風險判斷做相關處置。

宜蘭縣政府教育處表示，宜蘭縣原則依循中央規定執行；另有關疫苗施打政策，建請中央針對12歲以下學生是否施打疫苗盡速定案。

桃園市長鄭文燦接受媒體聯訪時表示，針對中央制定新的停課標準，會根據足跡和疫調結果，如果跨班等足跡很多、有2個人以上，有可能會全校停課，如果完全沒風險，就可以縮短停課時間，如果有風險，還是會維持一些預防性的停課。

新竹縣政府表示，12歲以下國小或幼兒園學童無法施打疫苗，有家長對於教育部的暫停實體授課的計算方式有疑慮，縣府考量每個傳播鏈、案例都有特殊性，經衛生局評估傳播鏈傳染為高風險案例，將以專案處理，提送教育部的暫停實體授課應變小組申請，保護學生健康。

新竹市長林智堅表示，新竹市配合教育部規定，強調「停課不停學」，未來也會視疫情狀況滾動檢討、向中央反映。

苗栗縣長徐耀昌表示，校園因停課標準會配合中央規定，但仍需視疫情滾動修正，特別是國小階段，以校園健康安全為優先考量，保障師生及縣民健康。縣府教育處指出，苗栗縣目前僅有1所國小的1個班級因有學童確診自4月7日起停課10天，將按既定期程於18日復課。

台中市長盧秀燕今天接受媒體聯訪指出，市府邀集大家討論達成共識後再做決策。台中市的防疫政策大致與中央一致，但停課標準要放到多寬，還有指引是否能確實落實執行，將在這幾天討論出結果。

彰化縣政府教育處指出，縣內國中以上學校停課標準原則依中央規定辦理；至於國小部分，考量到國小學童沒有打疫苗，教育處會和衛生局討論，依疫情風險決定國小停課標準，應該會比中央嚴，但具體內容未定。

南投縣政府今天表示，國小、幼兒園學童維持原標準，1校1名師生確診，此班停課10天，1校2名師生確診，全校停課10天；國中、高中遵照教育部新標準。

雲林縣政府發布的停課標準為，12歲以下國小及幼兒園學生，如果1班有1名師生被匡列居家隔離，這班預防性停課1到3天；1校2名以上師生被匡列居家隔離，全校預防性停課1到3天，如果採驗結果陰性可復課。

雲林縣政府指出，如果有1班1名師生被中央流行疫情指揮中心列確定病例，這班停課10天；1校2名以上師生被指揮中心列確定病例，全校停課10天；鄉鎮市1/3學校停課，這鄉鎮市國小全停課。12歲以上遵照教育部最新公告。

嘉義市長黃敏惠接受媒體聯訪時表示，嘉義市原則會參考中央停課標準辦理，但考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打COVID-19疫苗，因此，會根據疫調狀況及後續評估風險，視受影響學校的規模大小與匡列數作調整。

嘉義縣長翁章梁表示，考量學生受教權益與避免因停課過於頻繁影響正常上課，嘉義縣會依據教育部的修正停課標準參辦，考量部分家長非常關心，縣府也會用最審慎的態度面對，並針對疫情風險及流行狀況進行滾動式修正，且調整相關部署。

台南市長黃偉哲今天在媒體聯訪時表示，現階段尊重中央的規定放寬，將來如果碰到新的疫情狀況會進行滾動式檢討，並非一成不變，可思考是否從學校來區分，因為國小12歲以下學童都沒有打過疫苗，可以比較嚴格。

高雄市長陳其邁表示，原則參考中央標準，但會根據疫調及各校情形決定是否停課；國小部分會採高強度、嚴格標準匡列採檢，有風險就停班課。若及早匡列採檢、研判風險不高，就沒必要全校停課，像有些接觸者匡列居隔期間陰轉陽，沒有校園感染風險，不一定要停課。

屏東縣政府指出，學校停課標準依照中央最新規定「校園因應COVID-19暫停實體課程實施標準」及原則辦理。

台東縣政府表示，現有標準是教育部跟地方政府共同研議的停課標準，教育部有組成應變小組，如各地方政府有因地制宜的停課標準可以跟中央協商討論，台東會視疫情狀況演變，如有變更停課標準的需要，會向應變小組協商提變更需求。

花蓮縣長徐榛蔚今天表示，花蓮縣各校停課標準原則上跟進中央規定，若各學校有不同考量，需預防性停課都會納入評估。

澎湖縣政府表示，澎湖中小學停課標準，目前依教育部所訂的規定辦理。

金門縣政府指出，12歲以上國中及高中學生因已施打疫苗，依照教育部昨天公告的停課標準辦理。另考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，將維持原停課標準，不做調整。亦即國小以下不跟進中央。

教育部和勞動部今天中午已表示，12歲以下學童、身心障礙學生因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，符合中央或縣市的停課標準而停課，家長皆可申請防疫照顧假。（編輯：陳清芳）1110413