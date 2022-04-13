宜蘭新增傳播鏈 羅東婚宴含1縣議員已6確診

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭今天新增14確診，其中5例（含某縣議員）9日去過羅東晶園會館婚宴；這起群聚案加上昨天已公布的蘇澳國小確診女老師也是座上賓，共已有6人確診，成為新傳播鏈。

宜蘭縣政府發布新聞稿表示，中央今天宣布宜蘭縣新增14名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，其中2例昨天已公布；同時，縣府今天也先公布2例未有案號的個案，實際新增為14人。

縣府指出，今天新增且有案號的12例之中，包含日前的家族聚餐群聚案又衍生4例，還有新的傳播鏈共5人，9日晚上都前往羅東晶園會館參加喜宴。據疫調，昨天公布的蘇澳國小確診女老師也是喜宴座上賓，因此羅東晶園會館喜宴已有6人確診。

至於今天其他案例主要是到外縣市找友人聚會後的零星確診案例。

縣府表示，除羅東晶園會館喜宴群聚案，員山鄉山頂會館與宜蘭市的金樽餐廳，日前也有其他確診者足跡，若有參加這3場婚宴的民眾，儘快至社區篩檢站接受篩檢。

縣府指出，考量國內疫情仍然嚴峻，為避免跨縣市移動造成群聚染疫風險，原訂16日舉辦的「2022愛在四月天－愛，家就幸福了」大型公益演唱會節活動，當天改以線上直播方式舉辦，已索票民眾請不要前往。

位於宜蘭的私立慧燈中學表示，因至今已有3名學生確診，即日起校內共有2個班級預防性停課，4月25日恢復上課。

而這名確診的宜蘭縣議員告訴中央社記者，過去因曾透過相關資料得知，個人施打疫苗後恐有後遺症，因此從未施打疫苗，今天身體狀況已漸好轉。（編輯：陳仁華）1110413