上海封城嚇怕外資 矢板明夫：日商計劃撤離中國

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（中央社台北13日電）上海封城及嚴格的封控措施令外商驚嚇。日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，很多在中國經商的日本人計劃離開中國，「這次上海封城，讓他們認識到了社會主義的鐵拳的厲害，被嚇到了」。

矢板明夫12日在臉書發文表示，他聽說最近很多在中國經商的日本人，正計劃離開中國，包括多名朋友。這次上海封城也嚇壞了很多在中國淘金的外國人。

他表示，上海封城讓人看到，不管在中國社會地位有多高、生意有多大，或是居住在上海市中心的豪宅，「只要最高領導人的心情不好，你隨時可能成為最卑微的『韭菜』，你可能餓肚子，可能有病不能看，還可能出門被人拳腳相加」。

他說，自己在北京當了10年記者，在媒體上一直提醒大家，在中國投資有政治風險，而中國吸引外資的目的，是為了鞏固中國共產黨政權。

他表示，中國共產黨政權曾被形容為「客廳吊燈上的沈睡的巨蟒」，會令人慢慢適應，平日不覺有危險，而這次上海封城，「就是巨蟒下來突然張開了血盆大口，很多人已經無處可逃了」。

上海因疫情封城引發民怨後，官方日前改採分區分級差異化防控管理。但直至12日仍有1501萬人所住區域被列為「封控區」，仍然足不出戶。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110413