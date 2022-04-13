中砂1員工確診 砂輪廠預防停工整體營運不受影響

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）中砂今天表示，接獲砂輪事業部一名員工自行通報PCR檢測陽性，砂輪事業部廠區今天預防性停工，對公司整體營運並無重大影響。

台灣本土COVID-19疫情持續擴散，中砂今天公告，接獲砂輪事業部一名員工自行通報，PCR檢測呈現陽性，立即進行疫調及相關防疫措施。

中砂指出，砂輪事業部廠區今天預防性停工，並啟動環境進行清潔及消毒作業，對公司整體營運並無重大影響。

中砂表示，防疫應變小組已掌握個案資訊，匡列密切接觸者6人，並持續關注疫情發展；中砂指出，不針對個案進行說明，一切相關訊息以中央疫情指揮中心以及新北市政府統一公布相關資訊為準。

根據資料，中砂旗下包括砂輪事業部、鑽石事業部、半導體材料事業部，去年合併營收新台幣60.28億元，創歷史新高，稅後獲利6.77億元，創歷年第3高，每股稅後純益4.78元，去年砂輪事業部業績年成長26.2%，是中砂事業部成長最多。

展望今年營運，中砂先前在法人說明會中預估，今年營收成長5%至10%，毛利率估約32%至38%，營業淨利率約16%至22%。（編輯：楊凱翔）1110413