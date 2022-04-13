台中市新增23例確診 東勢群聚累計達19人

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市COVID-19本土確診個案今天新增23例，市長盧秀燕表示，其中東勢群聚案新增3例，累計已達19例確診；另外還有大雅區金屬工廠3名移工確診，全廠300員工篩檢中。

台中市政府下午召開台中市疫情指揮中心記者會，盧秀燕在會中公布，今天台中市新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案23例，分別為校園群聚2例、安養機構群聚1例、職場群聚6例、已知個案密切接觸者10例、外縣市足跡史2例、疫調中2例。

有關東勢區校園與老人養護中心群聚案，盧秀燕表示，其中東新國小新增2名學童確診，而老人養護中心也新增1名80多歲的住民確診，累計校園群聚案已有15人確診，而老人養護中心也有4人確診，東勢區在這波疫情中至今已19人確診。

在職場群聚案中，台中市經濟發展局長張峯源表示，大雅區一家金屬工廠有3名外籍移工確診，全廠員工約300人，全數採檢中，其中匡列14名密切接觸者核酸檢測（PCR）採檢與居隔，並全面清消，是否全廠停工由業者自主決定。

除大雅區工廠外，台中市衛生局長曾梓展說，霧峰區一家公司也有1例確診者，是因同事確診被匡列而採檢陽性；還有西屯區一家設計公司繼1名女設計師確診後今天又新增2例，2人都有東部縣市、北部及南部餐敘足跡史。

曾梓展表示，弘光科技大學也有1名30多歲女老師及1名20多歲男科大生確診，但分析2人不同科系，並沒有接觸，而是都分別有到北部與確診者接觸，研判感染源不同。

對於教育部新公布的停課標準，盧秀燕指出，目前台中市為六都確診人數最少，雖然已有幾校停課，但還有一些時間與社會對話討論，市府持較中立、開放的立場，她已指示教育局上午邀集家長、教師及校長等團體開會，聆聽大家意見，很多議員也有不同看法，市府將諮詢大家意見後再決策。（編輯：陳仁華）1110413