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疫情33/300

外縣市足跡與確診者重疊 彰化二基6護理人員染疫

2022/4/13 17:34（4/13 17:44 更新）
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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰縣公布6例COVID-19確診案例，縣府指出，6名確診者都是彰化二基醫院護理人員，首先確診的護理人員在外縣市足跡與確診者重疊，再和同事一起在院內用餐，造成另5人也確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增933例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為744例本土個案及189例境外移入，95例為航班落地採檢陽性。

彰縣府公布6例確診案例，縣府說明，中央公布彰化縣有7例，但彰縣昨天已先公布其中1例資料，今天公布6例確診案例，6人都為彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院護理人員。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪說，首先出現症狀的護理人員4月2日至6日，曾前往台中市、嘉義縣及桃園市，部分足跡和確診者足跡重疊，4月9日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，昨天接受PCR採檢確診。

葉彥伯指出，這名確診護理人員又和同事在院內吃午餐，造成5名護理人員也確診，衛生局立即安排醫師、護理人員、病患以及陪病家屬等人進行採檢，截至今天中午為止，已檢驗1810人，全部都為陰性。

葉彥伯說，衛生局也推出彰化縣COVID-19家用快篩主動監測網，民眾只要出現呼吸道不適症狀，前往特約診所就醫，醫師進行評估後認為有必要，會免費發放家用快篩試劑給民眾帶回家自行檢測，或是持轉介單及健保卡至衛教諮詢站接受免費家用快篩檢測。（編輯：謝雅竹）1110413

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