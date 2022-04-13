北市選中山區及學校大量快篩 黃珊珊：沒強制性

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中央流行疫情指揮中心開放地方政府申請20萬劑快篩啟動全民篩檢，台北市副市長黃珊珊13日表示，12日已發公文申請，同時請各局處規劃需求，除了學校之外，中山區也是重點熱區，希望趕快找出零星感染源。圖為中山條通商圈。中央社記者吳家昇攝 111年4月13日

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市已向中央申請比照基隆發放大量快篩進行篩檢，副市長黃珊珊說，目前擇定中山區及學校等熱區，快篩沒有強制性，希望有疑慮的人都來篩。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，黃珊珊說，不管是全民防疫愛心篩檢還是類普篩，哪一個名詞都不重要，重要的是選擇熱區，讓快篩達到最大效用。

黃珊珊指出，已選定確診數量最多的中山區跟學校，快篩沒有強制性，有疑慮的人都可以來拿快篩劑，希望大家都篩。

針對市政大樓有人員確診，黃珊珊說，10樓產發局已匡列19人居家隔離，同辦公場域106人快篩全數陰性，產發局全體將分成兩組，明天起分流辦公。

黃珊珊表示，6樓新工處已匡列15人居家隔離，快篩48人中發現1人陽性，不過後來作PCR（核酸檢測）確認為陰性，新工處將居家辦公3天，並提供同仁快篩試劑，上班前可以確認身體狀況，市府下週開始演練居家辦公。（編輯：李亨山）1110413