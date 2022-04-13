北市比照基隆愛心篩檢 黃珊珊：已申請快篩 學校與中山區為熱區

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）中央流行疫情指揮中心開放地方政府申請20萬劑快篩啟動全民篩檢，台北市副市長黃珊珊今天表示，昨天已發公文申請，並請各局處規劃，除了學校之外，中山區也是重點熱區。

台北市被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中點名為高風險區域，擬比照基隆啟動全民防疫愛心篩檢，每次發放20萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑。

台北市副市長黃珊珊今天上午出席萬華區福民一期社會住宅新建工程開工典禮後接受媒體聯訪表示，已在第一時間同意，並發公文申請，等中央配發下來，同時請各局處規劃需求，目前除了學校需要之外，還有中山區等熱區會做重點處理，希望趕快找出零星感染源。

台北市昨天新增115例本土個案，其中34例分布在中山區，衛生局說明，這是因為發生酒店及酒吧相關群聚，個案多之外，居家隔離對象也很多，許多居家隔離者在過程中由陰轉陽，所以這幾天中山區新增個案都比較多。

此外，教育部昨天宣布放寬學校停課標準引發反彈，黃珊珊說，市府已有簡單討論，目前是先尊重中央判斷，但已請各校跟家長會討論，整合意見後再決定怎麼處理，且國小、幼兒園的家長若孩子停課還要請假陪伴，所以能不能給防疫假、有沒有相關補助，都不是台北市能自己決定的，要慎重討論。

黃珊珊表示，因為國小生、幼兒園還不能打疫苗，比較令人擔心，現在國小內的傳染狀況也比較多，不過若以本來的標準，大概沒幾天全市學校都要停課了，必須在本來的標準與中央的標準間找平衡點。（編輯：張銘坤）1110413