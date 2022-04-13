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苗栗斗煥坪營區1教召人員確診 50人專車送返鄉居家隔離

2022/4/13 10:57（4/13 11:39 更新）
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苗栗縣斗煥坪營區有一名教召人員確診COVID-19。苗栗縣政府衛生局長張蕊仙13日表示，已緊急匡列營區相關接觸者漏夜採檢PCR，262人全數陰性，其中50名高風險者陸續送返鄉居家隔離。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月13日
苗栗縣斗煥坪營區有一名教召人員確診COVID-19。苗栗縣政府衛生局長張蕊仙13日表示，已緊急匡列營區相關接觸者漏夜採檢PCR，262人全數陰性，其中50名高風險者陸續送返鄉居家隔離。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月13日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣斗煥坪營區傳出有1名教召人員染疫。縣府衛生局今天證實，昨晚接獲消息，緊急匡列營區相關接觸者漏夜採檢PCR，262人全數陰性，其中50名高風險者陸續送返鄉居家隔離。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙接受媒體聯訪表示，這名個案為外縣市男子到苗栗斗煥坪營區接受國防部教育召集訓練，11日入營後發現確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生局昨晚6時接獲通報，緊急安排醫護進入營區連夜採檢，共採檢262人，PCR檢測報告全數陰性。

張蕊仙指出，262人當中，有50名高風險接觸者，包含6名官兵、44名召員，於第1階段匡列採檢陰性後，今天一早啟動防疫計程車及巴士分別送返鄉進行居家隔離；第2階段則採檢212人，PCR結果同樣也都呈陰性。

張蕊仙表示，針對營區內也另擴大匡列189人快篩，均為陰性，目前軍方與衛生單位持續進行相關防疫工作及健康監測，疫情都在密切監控中。（編輯：張雅淨）1110413

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