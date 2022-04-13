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疫情36/300

行政院增1工友確診 秘書長李孟諺自我健康監測

2022/4/13 09:54（4/13 11:07 更新）
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行政院驗出1名工友確診，秘書長李孟諺（圖）雖非工友密切接觸者，但依指揮中心建議，先進行自我健康監測。（中央社檔案照片）
行政院驗出1名工友確診，秘書長李孟諺（圖）雖非工友密切接觸者，但依指揮中心建議，先進行自我健康監測。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院發言人羅秉成今天表示，昨天進行院內第二批採檢，驗出1名工友確診，已請其日常接觸者再次採檢及居家隔離，秘書長李孟諺雖非工友密切接觸者，但依指揮中心建議，先進行自我健康監測。

行政院11日起進行院內篩檢，羅秉成今天透過媒體群組表示，11日共有174人PCR、123人快篩結果全數陰性後，昨天則有279人PCR、98人快篩，凌晨接獲通報，新增1名工友確診。

羅秉成表示，行政院接獲通知後，隨即請確診者的日常接觸者再次採檢及居家隔離，其他間接接觸者則採取自我健康監測。

他說，李孟諺未與該名確診者有密切接觸，但依指揮中心建議，採行自我健康監測，等待後續檢驗結果，稍早已先向立法院內政委員會請假。

羅秉成說，李孟諺目前身體狀況良好，11日快篩以及昨天的PCR檢測結果都是陰性，稍早也再次進行PCR檢測，目前不會影響相關政務推動。

羅秉成表示，待今天第三批採檢完畢且結果出爐後，再由指揮中心判斷是否解除相關人等的自我健康監測等措施。1110413

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