行政院3駕駛1工友確診 副秘：11人居家隔離

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）行政院3名駕駛確診，數名藍綠立委今天質詢問行政院近日疫情狀況；行政院副秘書長李國興說，昨天有1名工友確診，現共11人居家隔離、5人自我健康監測，今天將完成全數採檢。

立法院內政委員會今天進行處理111年度中央政府總預算有關行政院預算凍結書面報告案，國民黨立委李德維質詢問到，目前行政院相關員工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫狀況為何，有多少人居家隔離或自我健康監測者，且有專家說要注意可能陰轉陽的可能性，行政院對此有無做相關準備和作業安排。

民進黨立委莊瑞雄也提到，行政院面對這波疫情衝擊，現況為何，身為中央政府核心單位應上緊發條，此外快篩國家隊將成軍，有無缺貨問題。

同黨籍立委王美惠則問到，為何今天是行政院副秘書長李國興列席，而非秘書長李孟諺，行政院面對疫情衝擊有無應對作業。

李國興答詢說明，行政院10日有3名司機確診，除立即成立PCR篩檢站，也購買試劑提供員工快篩，因院內有800多名員工，相關採檢作業自11日起至13日止，共分3批進行，目前共11人居家隔離，有5人因同住宿舍進行自我健康監測，今天將完成全數採檢。

他表示，行政院11日採檢174人PCR、123人快篩，結果全數陰性；12日採檢279人PCR、98人快篩，驗出1名在秘書長辦公室服務的工友確診，李孟諺和對方平常並無接觸，但經中央流行疫情指揮中心建議，李孟諺正在自我健康監測。

李國興說，經過去年疫情衝擊，行政院都有線上會議等相關機制因應，同時也加強辦公室、車輛和員工餐廳清消及加置隔板處理。

針對試劑問題，李國興表示，目前外界多認為價格略高，行政院和衛福部已在處理相關價格和配送問題。（編輯：張銘坤）1110413