4/12全台確診足跡 新北增162例好市多、路易莎、網咖入列

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COVID-19本土疫情持續延燒，有民眾帶著孩子前往北市一處篩檢站做快篩。中央社記者鄭清元攝 111年4月11日

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（中央社網站12日電）國內今天新增551例本土病例，再創今年新高，個案分布17縣市，以新北市162例最多，台北市115例次之，確診個案中無新增中重症及死亡病例。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

基隆市

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新北市

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台北市

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桃園市

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新竹縣

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新竹市

（圖取自facebook.com/taiwango0527）

苗栗縣

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台中市

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雲林縣

（圖取自facebook.com/YunlinCountyGov）

嘉義縣

（嘉義縣政府提供）

台南市

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高雄市

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屏東縣

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宜蘭縣

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花蓮縣

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台東縣

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