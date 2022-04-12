4/12全台確診足跡 新北增162例好市多、路易莎、網咖入列
2022/4/12 15:53（4/12 20:10 更新）
COVID-19本土疫情持續延燒，有民眾帶著孩子前往北市一處篩檢站做快篩。中央社記者鄭清元攝 111年4月11日
（中央社網站12日電）國內今天新增551例本土病例，再創今年新高，個案分布17縣市，以新北市162例最多，台北市115例次之，確診個案中無新增中重症及死亡病例。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。
基隆市
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
新北市
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
台北市
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
桃園市
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
新竹縣
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
新竹市
（圖取自facebook.com/taiwango0527）
苗栗縣
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
台中市
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
雲林縣
（圖取自facebook.com/YunlinCountyGov）
嘉義縣
（嘉義縣政府提供）
台南市
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
高雄市
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
屏東縣
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
宜蘭縣
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
花蓮縣
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
台東縣
瀏覽更多照片
▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀