陳時中：提升家用快篩產能 售價將降至200元以下

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指揮中心指揮官陳時中12日指出，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，除大量採購家用快篩外，也會協調人力提升產能，未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下。圖為市售居家快篩試劑。中央社記者王騰毅攝 111年4月12日

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（中央社記者江慧珺台北12日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，除大量採購家用快篩外，也會協調人力提升產能，未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑200元以下。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目邀約，就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫議題進行專訪，做出以上表示。

因應國內疫情升溫，指揮中心強調全民自主應變，除強化民眾自費使用家用快篩，指揮中心也擬將各地區分為不同風險等級，並在高風險區域提供公費家用快篩試劑，並將大量採購公費試劑。

基隆市長林右昌昨天表示，他向中央建議，未來快篩試劑應比照口罩作為國家防疫戰略物資，以親民價方便民眾購買篩檢。

陳時中今天受訪被問及「快篩國家隊」是否可能形成，他表示，現在還沒形成，但是政府將主動組織安排，除了非常大量採購外，因試劑工廠規模相對較小，大量生產時人力吃緊，現在將協調人力進入工廠幫忙，讓產能很快提升起來。

談及家用快篩試劑的合理價格，陳時中表示，目前每劑家用快篩試劑約新台幣300元，「我想是貴了」。他表示未來價格至少在200元以下。他也呼籲，未來快篩試劑價格會愈來愈便宜，現在有需要才購買，沒必要囤貨。

陳時中說，公費快篩試劑除將提供給高風險區域縣市做疫情熱區快篩、每批20萬劑外，隔離或居家檢疫者，家用快篩也是公費提供；另公家單位也有共同採購契約。

陳時中表示，政府先將快篩試劑採購計畫做好，讓廠商有信心，採購價下降，市售價格也希望下降，不僅讓價格友善，公務使用也會充足。（編輯：張銘坤）1110412