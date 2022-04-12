蘇貞昌：啟動徵用快篩試劑 一定要量足價穩

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時代力量立委陳椒華12日在立法院會質詢提到，快篩國家隊何時會上路；行政院長蘇貞昌（左）說，政府為讓全民能很方便，同時以合理價格拿到需要的快篩試劑，「我們已經啟動由政府來徵用」，快篩試劑一定要量足、價穩。右為衛福部長陳時中。中央社記者王飛華攝 111年4月12日

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（中央社記者王揚宇台北12日電）時代力量立委陳椒華今天質詢提到，快篩國家隊何時會上路；行政院長蘇貞昌說，政府為讓全民能很方便，同時以合理價格拿到需要的快篩試劑，「我們已經啟動由政府來徵用」，快篩試劑一定要量足、價穩。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

陳椒華質詢時提到，韓國快篩試劑的價格約新台幣120元，英國是75元、新加坡是120元左右，在現在疫情嚴峻下，快篩國家隊何時可以上路。

蘇貞昌說，因應疫情的發展，快篩試劑確實有其必要性，同時精準度越來越高；政府為了讓全民能很方便，同時以合理價格拿到需要的快篩試劑，所以「我們已經啟動由政府來徵用」，一定要把快篩試劑量足、價穩。

陳椒華接著詢問，關於熱區的定義為何；衛生福利部長陳時中說，這都有定義，也隨時監測疫情，目前北北基桃這4個區域被定義為高風險區域。

另外，陳椒華也舉香港為例，香港幼童染疫的重症率高，住院率達13.9%，政府應該要未雨綢繆，盤點國內的兒童病房是否足夠；陳時中表示，Omicron一開始時，就已經做盤點跟準備。（編輯：趙蔚蘭）1110412