家用快篩將大量採購 高風險區擬每次發放20萬份

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國內COVID-19疫情升溫，為強化全民自主快篩，中央流行疫情指揮中心擬將各地區分為不同風險等級，並在高風險區域提供公費家用快篩試劑。指揮中心表示，將大量採購家用快篩試劑，數量比800萬份更多。圖為家用快篩試劑。中央社記者吳家昇攝 111年4月11日

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北11日電）國內COVID-19疫情升溫，指揮中心今天表示，未來若被列入高風險區可提出家用快篩試劑申請，每次規劃發放20萬份；指揮中心也將大量採購，數量比800萬份更多。

為強化COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全民自主快篩，中央流行疫情指揮中心擬將各地區分為不同風險等級，並在高風險區域提供公費家用快篩試劑。

指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會說明，未來若被列入高風險區域，可向指揮中心提出家用快篩試劑申請，目前規劃每次申請發放20萬份為原則。

媒體詢問，目前採購800萬劑家用快篩試劑是否足夠。陳時中說，家用快篩試劑本來就是採共同供應平台，但指揮中心另將大量採購，且數量將比800萬份多很多。

媒體另詢問試劑價格議題，進口家用快篩試劑為何比歐洲售價還貴，以及政府採購價格等。

陳時中回應，台灣市場規模相對沒這麼大，因此快篩試劑價格較有彈性；至於政府是簽訂共同採購契約，指揮中心有提供招標基本價格，讓有需要者直接購買，對象以公務體系為主，並無較差問題。

家用快篩試劑運用愈來愈廣泛，未來確診者居家照護，解除隔離條件為距發病日或採檢日第10天以上使用家用快篩檢驗陰性，媒體詢問如何研判是否造假。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，因考量居家照護時，外出做PCR採檢可能增加風險，也不易執行，因此允許快篩代替，且經評估確診者隔離10天後傳染力低，快篩僅是輔助判斷。

羅一鈞也提到，確診者隔離採1人1室，要取得他人快篩陰性結果也不易，但等實際執行時將檢視有無需調整之處，是否需透過視訊監督。

但他強調，不希望增加公衛防疫人員時間與人力成本，基本上仍相信民眾可自行操作，操作前也會提供相關諮詢，確保民眾知道如何正確操作快篩。

另外，COVID-19疫苗持續施打，指揮中心統計，4月9、10日接種10萬5138劑，截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑83.81%、第2劑78.92%、基礎加強劑0.83%、追加劑52.55%。

媒體再度詢問12至17歲青少年追加第3劑疫苗事宜，陳時中說，先前專家已討論過，未來若有新證據或新狀況將再提供給專家討論。（編輯：管中維）1110411