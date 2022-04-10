高風險地區將發公費家用快篩 新措施最快11日公布

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北10日電）為強化全民自主快篩，指揮中心指揮官陳時中今天表示，未來會將各地區分為不同風險等級，並在高風險區域提供公費家用快篩試劑，新措施預計明後天公布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，但今年Omicron疫情延燒以來，超過99%確診個案都是無症狀或輕症個案，中央流行疫情指揮中心將防疫策略轉變為「重症清零」並強化科技疫調。

指揮中心指揮官陳時中近日表示，因應擴大採檢需求，不排除徵用家用快篩試劑為防疫物資，降低市售價格。

陳時中下午在疫情記者會中表示，未來會將各地區分為不同風險等級，並在高風險區域提供公費快篩試劑，新政策預計明後天會公布。

有媒體詢問，染疫個案同住家人若打滿3劑是否可正常上班，或接觸確診者時可免於匡列。陳時中說，目前台灣還沒走到這步，現階段要先把輕重症分流做好，未來也會視情況推行輕症居家照護。

根據指揮中心統計，第3劑突破性感染以BNT疫苗最高，每10萬人約7.5人、莫德納6.5人、高端2.6人。陳時中說，這數字雖可參考，但不能直接比較，畢竟防疫不是單一因素，打疫苗、接觸到的環境等都是造成感染的因素之一。

儘管BNT第3劑突破性感染比例略高，陳時中說，目前BNT疫苗已經用罄，正在洽談新合約。

此外，日前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家開會時，建議12歲至17歲青少年暫緩施打第3劑疫苗，外界關注是否有其他替代方案。陳時中說，未來等到有更多資訊跟相關試驗結果，會再召開專家會議，評估是否加強接種。（編輯：陳仁華）1110410