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疫情4/300

4/12本土增551例再創今年新高 無中重症、死亡個案

2022/4/12 13:45（4/12 18:58 更新）
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12日國內新增551例COVID-19本土病例。圖為民眾前往台北市一處篩檢站進行篩檢，確保自身健康狀況。（中央社檔案照片）
12日國內新增551例COVID-19本土病例。圖為民眾前往台北市一處篩檢站進行篩檢，確保自身健康狀況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北12日電）中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增663例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，其中551例為本土病例，再創今年新高，境外移入新增112例；無新增中重症、死亡病例。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會中公布，國內新增663例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為551例本土個案及112例境外移入（30例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

個案分布17縣市，仍然以新北市162例最多，台北市115例次之，高雄市61例第3，其餘則是桃園市53例，基隆市37例，花蓮縣31例，台中市26例，新竹縣16例，屏東縣14例，台南市9例，宜蘭縣及新竹市各8例，嘉義縣4例，苗栗縣3例，雲林縣2例，彰化縣及南投縣各1例。

指揮中心補充說明，今年4月10日公布的案27408至27410境外移入病例，因經疫調後發現該3名個案為桃園大潭電廠工程的染疫移工，所以改判為本土病例。

指揮中心統計，今年1月1日至4月11日本土病例共4415例，其中4400人為輕症或無症狀者、占比為99.66%，中重症個案共15人，中症占比0.29%、重症0.05%。中症個案13人，年齡介於20多歲至90多歲；重症累計2例死亡，年齡介於80多歲至90多歲。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，指揮中心呼籲，Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。國內4月11日COVID-19疫苗接種9萬2515人次。疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.86%、第2劑78.98%、追加劑接種率52.88%。（編輯：張雅淨、陳政偉）1110412

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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