社交距離App可望取代實聯制 逗留2分鐘以上場所適用

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北12日電）國內今天新增551例COVID-19本土個案，再創今年單日新高；疫情指揮中心鼓勵下載台灣社交距離App，目前已689萬次下載，若須長時間逗留的場域，使用此App即可免實聯制。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會中公布，國內新增663例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為551例本土個案及112例境外移入（30例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

個案分布17縣市，仍然以新北市162例最多，台北市115例次之，高雄市61例第3，其餘則是桃園市53例，基隆市37例，花蓮縣31例，台中市26例，新竹縣16例，屏東縣14例，台南市9例，宜蘭縣及新竹市各8例，嘉義縣4例，苗栗縣3例，雲林縣2例，彰化縣及南投縣各1例。

雖國內每天新增的本土個案數持續攀升，但台灣防疫進入以正常生活、積極防疫、穩健開放為原則「新台灣模式」；為鼓勵民眾下載「台灣社交距離App」（下載連結：iOS、Android），未來進入場域時僅須出示App畫面，得免用其他實聯制措施。只要曾與確診者有超過2分鐘、2公尺內接觸史，即可接獲通知。

莊人祥進一步說明，依據「台灣社交距離App」特性，可使用場所仍有限制，建議優先使用場所或活動應為逗留時間至少2分鐘以上，如餐廳、運動中心、演唱會或遶境等場域及活動；若是短時間逗留場所，如超商等，就不建議以「台灣社交距離App」替代現行實聯制。

指揮中心資訊組組長簡宏偉說，台灣社交距離App截至目前，累計689萬次下載，較上週增加10萬次，安裝者主動上傳率高達83%，將以1300萬次、15至64歲族群80%安裝為推廣目標。

另外，指揮中心補充說明，今年4月10日公布的案27408至27410境外移入病例，因經疫調後發現該3名個案為桃園大潭電廠工程的染疫移工，所以改判為本土病例。

指揮中心統計，今年1月1日至4月11日本土病例共4415例，其中4400人為輕症或無症狀者、占比為99.66%，中重症個案共15人，中症占比0.29%、重症0.05%。中症個案13人，年齡介於20多歲至90多歲；重症累計2例死亡，年齡介於80多歲至90多歲。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，指揮中心呼籲，Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。國內4月11日COVID-19疫苗接種9萬2515人次。疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.86%、第2劑78.98%、追加劑接種率52.88%。（編輯：陳政偉）1110412

（指揮中心提供）