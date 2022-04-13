停課標準放寬 黃敏惠：參考中央但視匡列數調整

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）教育部放寬COVID-19全校停課標準，今天起生效，嘉義市長黃敏惠說，嘉義市原則上會參考中央停課標準辦理，但會根據疫調狀況、受影響學校規模大小與匡列數作調整。

教育部放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全校停課標準，4月13日起生效，引起部分家長質疑太過寬鬆，雲林縣宣布不跟進。

黃敏惠今天接受媒體聯訪時表示，嘉義市原則上會參考中央停課標準辦理，但考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打COVID-19疫苗，因此，會根據疫調狀況及後續評估風險，並視受影響學校的規模大小與匡列數作調整。

嘉義市政府教育處長林立生告訴中央社記者，具體停課標準原則依循中央標準進行，但考量師生若跨班級上課，或參加其他社團或體育活動等，則會以更高標準、高規格方式處理。

林立生指出，嘉義市原則上會參考中央停課標準辦理，高中以下學校根據疫調結果，學校有1/3以上班級或全校達10班以上班級暫停實體課程10天，則全校可暫停實體課，教職員工生應進行自我健康監測。幼兒園、短期補習班及課後照顧中心等比照辦理。（編輯：謝雅竹）1110413