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COVID-19疫苗3/300

擬採購5至11歲兒童疫苗 陳時中：談判已到最後階段

2022/4/13 11:55（4/13 12:22 更新）
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衛生福利部長陳時中13日表示，適合5到11歲小孩的劑型由輝瑞製造，不是BNT製造，因牽涉四方談判，合約有點複雜，目前談判已到最後階段。圖為台北市某幼兒園。（中央社檔案照片）
衛生福利部長陳時中13日表示，適合5到11歲小孩的劑型由輝瑞製造，不是BNT製造，因牽涉四方談判，合約有點複雜，目前談判已到最後階段。圖為台北市某幼兒園。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北13日電）外界關注是否採購兒童劑型疫苗，衛生福利部長陳時中今天表示，適合5到11歲小孩的劑型是由輝瑞製造，不是BNT製造，因牽涉四方談判，合約有點複雜，目前談判已到最後階段。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理衛生福利部主管公務預算解凍案。國民黨立委蔣萬安質詢時指出，教育部放寬停課標準，但18歲以下民眾尚未接種第3劑疫苗，目前也沒有足夠BNT疫苗，政府該如何因應。

陳時中表示，第3劑接種莫德納疫苗沒有問題，因為都是mRNA疫苗，全世界的策略都一樣，但18歲以下接種莫德納疫苗問題仍須交專家學者確認。他說，疫苗打第2、3劑後保護力遞減，一定時間後都希望能有追加劑。

蔣萬安追問兒童劑型疫苗採購進度。陳時中表示，適合5到11歲小孩的劑型是由輝瑞製造，不是在BNT製造，因牽涉四方談判，合約有點複雜，目前談判已到最後階段。

陳時中在委員會休息時接受媒體訪問，談及兒童劑型疫苗採購問題。

媒體詢問，四方談判是否包含輝瑞、BNT、台灣跟上海復星醫藥。陳時中表示，「對」，多方關係一定比較複雜，但已到最後談判階段。至於採購幼兒劑型的數量，他說，講出來不適合談判。（編輯：謝佳珍）1110413

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