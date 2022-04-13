擔心被隔離影響生計 外地司機不願送貨到上海

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（中央社記者吳柏緯上海13日電）上海嚴峻的疫情為這座城市建立了一道結界，裡面的人難以出去，外面的人不願進來。不少外省卡車司機擔心送貨到上海，返回後將被隔離，影響生計。因此即便貨主加錢都不願意跑。

根據第一財經報導，上海嚴格封控措施，影響其他城市與上海的貨運物流。有些公司開出每車運費最高人民幣3萬元（約新台幣13.6萬），是平常的4倍多，但仍沒有司機願意接單跑上海。有些貨車司機擔憂，回程無法下高速或被要求集中隔離，「半個月將沒有任何收入」。

報導引述一家大型食用油公司管理層人士表示，以一車30噸的食用油為例，從山東運輸到上海，平常的運費在人民幣7000元左右，現在已經漲到2萬5000元到3萬元，還是沒有司機接單。

從4月初，由於物流中斷，至今無法向上海市場發貨。

報導指出，卡車司機的顧慮在於，上海是疫區，將貨物送到上海後，行程碼將會「帶星」，代表出入過高風險地區，回程時可能會遇到無法下高速公路的情形。即便順利下了高速公路，也可能會因為有風險而被要求集中隔離，一般會隔離長達半個月，意味司機在這半個月將沒有任何收入。

這名企業人士認為，現階段情形下要保障上海的物資供應，應充分發揮鐵路運力。「上海鐵路運輸極其便利，阻力小，效率高；另外疫情發生後，一些客運線路停運，運能可以考慮用於貨運」。

另一方面，這名企業人士也建議設立物資中轉基地，外地的卡車司機將物資送到中轉基地後裝入貨櫃，轉由上海的卡車運進上海。如此一來，外地司機不用進上海，自然不用顧慮回程面臨強制隔離的壓力，不但幫助外地司機解決後顧之憂，也能確保外省市的物資能夠送進上海。（編輯：邱國強）1110413