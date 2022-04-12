台北市將廣發快篩劑 含學校、補習班與七大行業

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北12日電）台北市副市長黃珊珊在臉書說，將向中央申請廣發家用快篩劑給疫情熱區與高風險對象，如學校、補習班、七大行業等；教育局指出，將以有人員確診的高風險學校優先。

黃珊珊在臉書發文表示，現在疫情多點爆發，北市策略第一優先是大量增加「加強版防疫專責旅館」數量，目前總數超過2000間，對於輕症與無症狀的確診者，會優先以專責防疫旅館為主。

此外，黃珊珊提及，將向中央申請廣發家用快篩劑給疫情熱區與高風險對象，如學校、補習班、七大行業等，儘早阻斷傳染鏈。

北市府表示，願配合中央申請20萬片家用快篩劑，優先針對疫情熱區及群聚高風險對象，像是學校及七大行業來發放。

北市教育局補充，快篩試劑發放將以有人員確診的高風險學校為優先，接著是高中職以下教職員，最後則是國小生、身障生及特教生等。

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黃珊珊臉書還提到，如果確診數超過專責防疫旅館負荷，將來確診者必須居家隔離，而北市2年多來的居家醫療已經服務800多名居家檢疫與居家隔離者，而送藥部分，上週已與台北市藥師公會合作，只要中央政策啟動，立即上線。

黃珊珊寫道，確診者在家隔離，台北市將以「虛擬醫院」模式，以集中管理資訊系統將12行政區的健康服務中心變身為12個病房的護理站，掌握每名在家隔離的確診者狀況。（編輯：方沛清）1110412