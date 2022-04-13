更多編輯台推薦新聞：
停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
中國封控台廠遭殃
新聞專題
中國封控台廠遭殃1/13

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

2022/4/13 14:17（4/13 23:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國COVID-19疫情嚴峻，上海、昆山等台商重鎮實施分區封控。圖為上海浦西楊浦區冷清的街頭。（中新社）
中國COVID-19疫情嚴峻，上海、昆山等台商重鎮實施分區封控。圖為上海浦西楊浦區冷清的街頭。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）中國COVID-19疫情嚴峻，上海、昆山等台商重鎮實施分區封控，分析師表示，蘋果供應商和碩、仁寶停工雖影響iPhone和iPad生產，仍可由鴻海支援、降低衝擊，但廣達停工卻可能讓MacBook生產大受影響。

由於中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情擴大，自3月起上海市政府採取分區封城，鄰近上海的電子業生產重鎮昆山市也受影響；其中和碩昨天公告上海、昆山廠停工；廣達今天宣布上海廠停工、仁寶昆山廠則公布升級疫情防控措施。

全球筆電代工一哥廣達今天公告指出，100%持有子公司達功（上海）電腦，配合上海市政府對COVID疫情防疫工作暫時停工，實際復工時間待當地政府通知；廣達將與客戶及供應商保持密切聯繫，積極配合當地政府復工作業，並持續評估對財務業務的影響。

市場研究機構TrendForce調查發現，在人力與物流受管制、交通運輸幾近停擺情形下，上海、昆山周邊OEM、ODM廠僅能依賴廠內庫存來低度滿足產線需求，長短料問題進一步擴大。

TrendForce預期，未來各區域陸續解封後，恐湧現短時間成品出貨、物料回補需求，導致物流量驟增，屆時將造成海關閘口塞車、交期延長現象，可能持續至4月底才有機會改善。

蘋果金雞母iPhone供應鏈首當其衝。天風國際證券分析師郭明錤日前在推特（Twitter）發文分析，iPhone第2大組裝廠和碩上海廠和昆山廠已停工，最快預計4月底至5月初復工；不過，iPhone最大組裝廠鴻海尚未受到封城影響，可填補部分短期供應缺口。

郭明錤認為，如果鴻海能維持正常營運、和碩產線逐漸恢復，封城對iPhone供應鏈的影響將是短暫且有限。

他也提到，仁寶停工衝擊iPad出貨，但仍可透過鴻海支援部分生產。不過，幾乎是MacBook獨家組裝廠的廣達停工後，可能讓MacBook成為這次中國封城受影響最大的蘋果主要產品。

觀察第2季情形，TrendForce指出，中國自3月以來面臨深圳、東莞、上海封城，已衝擊中國製造業景氣走向緊縮期，加上俄烏戰爭、高通膨持續拖緩主流消費性電子產品需求的成長力道，甚至可能有衰退風險。

郭明錤認為，若中國封控時間拉長，對消費者信心影響程度愈高，可能不利蘋果下半年消費電子產品的出貨表現。（編輯：林淑媛）1110413

延伸閱讀
昆山延長封控 法人：PCB廠恐增運輸成本、遞延出貨中國染疫人數增2.7萬 廣州重啟新一輪核酸檢測上海封控衝擊 國台辦：助台企最大限度減少影響上海封城亂象叢生 員工睡公司、病患家屬上網求助中國不甩強硬清零問題多 官媒喊話：都是為了大家好
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀