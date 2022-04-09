昆山延長封控 法人：PCB廠恐增運輸成本、遞延出貨

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（中央社記者吳家豪台北9日電）中國疫情嚴峻，鄰近上海的台商重鎮昆山延長封控4天至4月12日，並要求企業全封閉管理。法人認為，印刷電路板廠商可能面臨運輸成本增加、部分出貨遞延，代工廠也受物流影響，但整體對台廠生產端影響不大。

昆山4月1日晚間升級防疫措施，宣布進行全市多輪核酸檢測、要求企業輪休減產、居家辦公，並管制聯外交通；5日晚間又宣布自6日至8日進一步升級疫情防控措施，企業必須實行全封閉管理，隨後再延長4天至4月12日。

昆山是印刷電路板（PCB）、電子代工、面板等零組件生產重鎮，不少台商在當地落腳，外界擔心此次封控恐影響3C產品出貨，甚至衝擊全球電子供應鏈。

法人分析，位於昆山的PCB廠商除生產受影響外，由於物流也受到控管，將些微增加運輸成本及造成部分出貨遞延，但預估停工尚屬短期營運衝擊，對長期營運無太大影響。

根據法人估算，欣興在昆山主要生產PCB與HDI的子公司昆山鼎鑫、生產軟板為主的子公司欣興同泰，產能占比約20%至25%；台光電昆山產能占比約30%至40%；南電昆山產能占比約40%，主要生產PCB、BT載板。

法人指出，電子組裝廠和碩、緯創、仁寶在昆山的產線正常運作，但物流有受影響。整體而言，昆山封控對台廠生產端影響不大，但仍須注意封城對物流及需求等負面衝擊。

銅箔基板暨環保基材廠台光電今天公告，子公司台光電子材料（昆山）有限公司配合當地政府對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫工作，暫定延長停工至4月12日，待當地政府通知後恢復正常運作。

車用內飾件廠廣華-KY指出，子公司襄陽廣佳因應主要客戶受上海、無錫、昆山疫情管控加嚴及物流封鎖影響停產，機動調整生產計畫。目前已備足原物料庫存，支應客戶復工後生產需求，同時配合生產計畫人力機動調休，以降低成本。

板卡廠微星8日公告，子公司微盟電子（昆山）配合當地政府對疫情實施封閉式管理要求，自8日停工，確切復工時間待政府通知；將與客戶及供應商保持密切聯繫，調整生產及出貨時間，並持續評估當地疫情對財務業務的影響。

其他已宣布昆山子公司停工的台廠包括友達、欣興、柏承、藍天、華孚、安力-KY、尚化等。（編輯：黃國倫）1110409