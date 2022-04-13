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昆山實施靜默管理 欣興、台光電等停工延至19日

2022/4/13 10:15（4/13 12:46 更新）
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中國昆山實施靜默管理，台廠欣興、亞電、台光電、楠梓電陸續公告將延長停工至19日。圖為昆山南站高鐵站。（圖取自維基共享資源；作者：MNXANL，CC BY-SA 4.0）
中國昆山實施靜默管理，台廠欣興、亞電、台光電、楠梓電陸續公告將延長停工至19日。圖為昆山南站高鐵站。（圖取自維基共享資源；作者：MNXANL，CC BY-SA 4.0）
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（中央社記者江明晏台北13日電）因應防疫工作，中國昆山實施靜默管理，欣興、亞電、台光電、楠梓電陸續公告將延長停工至19日，法人評估，欣興昆山廠4月出貨將受影響，預期後續可逐漸趕上出貨進度。

欣興2家昆山子公司宣布，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自4月2日起至4月12日停工，目前暫定延長至4月19日，確切復工日期待當地政府通知，再另外公告。

欣興表示，目前整合集團資源與產能以降低對客戶的影響，2家子公司第1季生產營收占合併營收約13%，對財務業務預估目前暫無重大影響。

法人指出，由於停工天數增加，預期原料庫存逐漸降低，會略為影響昆山廠生產。欣興已規劃由黃石廠和台灣廠支援客戶急單。另外，欣興努力向當地政府爭取採購原料和運送產品的運輸通道。

法人評估，欣興昆山廠4月出貨將受到一定程度影響，預期後續可逐漸趕上出貨進度。不過，近期手機、電視、筆電等消費性產品需求下滑，需觀察後續產業供需狀況。

亞電、台光電、楠梓電今天陸續公告，配合當地政府新冠肺炎防疫工作，延長靜默期至4月19日，暫時停工，確切復工日期待當地政府通知。

整體而言，法人認為，上海、昆山運輸受阻，廠商購料和運輸極度困難，台商在昆山生產據點的原料庫存普遍有1至1.5個月，短期可維持正常生產，若封城時間拉長，將有部分廠商出現原料不足窘境。（編輯：張均懋）1110413

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