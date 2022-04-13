昆山差異化靜態管理 被動元件台商停工至19日

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）中國本土COVID-19疫情未緩，台商匯聚的昆山地區持續靜態管理，其中被動元件廠商雷科、九豪、臺慶科等當地子公司，延長靜默期至19日並暫時停工。

中國本土疫情未緩，蘇州市12日宣布，昆山當地根據風險程度和陽性感染者分布情況調整為分區分類差異化靜態管理，不同區域採不同的管理規範，並強調目前沒有封城計畫。

不過當地台商配合昆山政府對疫情防疫工作，延長靜默期至19日並暫時停工，其中包括被動元件上游材料和設備廠雷科子公司雷科電子材料（昆山）、被動元件陶瓷基板廠九豪子公司九豪精密陶瓷（昆山）、電感元件廠臺慶科子公司臺慶精密電子（昆山）等。

臺慶科表示，子公司臺慶精密電子位於昆山開發區，當地政府劃分為靜態管理區，繼續實施靜默管理，預估對臺慶科4月營收影響小，因為江蘇泗洪廠持續運作，積層晶片磁珠和電感元件生產不受影響，可因應訂單分配，僅小部分影響特殊產品。

線性滑軌和線性馬達廠直得科技子公司直得機械（昆山）也配合當地政府防疫工作，延長靜默期至19日。（編輯：趙蔚蘭）1110413