鄭州防疫 富士康點對點招工、公寓人臉辨識

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）中國河南鄭州COVID-19疫情漸受控，鴻海旗下富士康鄭州航空港區透過「點對點」運輸措施安排新進員工，並實施「3天2檢」措施，鄭州員工公寓則已採人臉辨識管控出入門禁。

鄭州COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸受控，根據微信公眾號，鄭州22日通告部分封控區降為管控區、部分區域解除管控管理，為嚴格管控疫情，包括航空港區等9個城區22日持續進行核酸檢測作業。

鴻海集團在鄭州設有龐大廠區，當地狀況備受關注，根據鄭州當地媒體22日報導，航空港區採取「點對點」運輸措施，由航空港區安排客運從河南各縣各區，定點將富士康招聘員工運輸接駁至航空港區，由招募中心安排新進員工驗證與檢查相關事宜。

富士康鄭州科技園區副總經理王雪表示，新進員工集中入住，進行3天的「靜態管理」，實施「3天2檢」措施，王雪指出，航空港區「點對點」運輸措施，有助富士康招聘作業。

為確保員工住宿安全，根據富士康微信公眾號22日訊息，鄭州航空港區內包括富鑫、富航、鑫榮和河南鄭州中牟縣港城等公寓，已經建立人臉辨識系統，員工出入門禁管控均採取人臉辨識。

此外，鄭州綜合保稅區內數位產品事業群iDPBG（integrated Digital Product Business Group）除了持續以內部推薦合夥人方式招募員工外，也招募包括設備維護、自動化等工程師實習生，以及CNC組裝、表面拋光、基層產線等實習生。

富士康在鄭州經濟技術開發區也啟動招聘員工作業，旺季激勵獎金提高至人民幣9000元。

產業人士表示，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果（Apple）iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 13也在航空港廠區生產。

美系外資法人4月中旬報告指出，鄭州廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的重要基地之一，大約鴻海集團60%組裝iPhone的產能位於鄭州廠區。（編輯：楊蘭軒）1110523