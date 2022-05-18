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中國封控台廠遭殃
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中國封控台廠遭殃1/38

中國逐步解除封控 經部估台商6月完全復工

2022/5/18 19:48（5/18 20:05 更新）
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中國疫情封控衝擊台商，經濟部預期6月產能完全恢復。圖為4月底上海民眾接受核酸檢測。（中新社）
中國疫情封控衝擊台商，經濟部預期6月產能完全恢復。圖為4月底上海民眾接受核酸檢測。（中新社）
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（中央社記者曾智怡台北18日電）中國疫情封控衝擊台商，經濟部表示，上海、蘇州台商5月已逐步復工，但預期6月產能才能完全恢復，且需視上游原物料供應、員工返工及物流運輸恢復狀況，預估第2季生產及營收仍將受到影響。

立法院經濟委員會19日將邀請經濟部、國發會、財政部、金管會及中央銀行等相關部會首長就「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」進行報告並備質詢。

根據經濟部書面報告，中國大陸為防止疫情擴散，於今年第2季進行防疫封控，上海、蘇州為電子代工、筆電零組件、印刷電路板、面板等台廠聚集地，根據經濟部掌握，部分廠商生產受到相當影響。

經濟部指出，上海、蘇州台商5月雖已逐步復工，但目前產能恢復進度不一，部分電子大廠恢復約5成產能，預期6月產能才能完全恢復，屆時仍需視上游原物料供應、員工返工及物流運輸恢復情形，預計台商企業第2季生產及營收仍將受到影響。

針對台灣產業供應鏈，經濟部表示，資通訊、汽車整車因部分來自中國大陸原料短缺，導致產能降低，其中部分汽車業者有暫時排休情形；其他產業如半導體、金屬製品、機械、紡織等，因生產基地或主要原物料在台灣，供應鏈大致無影響。

由於下半年為電子業旺季，若中國大陸封控時間延長到下半年，對台灣在中國大陸組裝的電子零組件相關產業，衝擊將比上半年大。

由於中國大陸是台灣外銷訂單海外生產最大地區，受封控衝擊，加上全球貿易量持續走緩，第2季外銷訂單可能受到影響；若中國封控於上半年結束、且產能如期恢復，訂單遞延效果將挹注台灣外銷訂單動能，預期下半年外銷訂單有機會持平或正成長。

至於國內疫情衝擊，經濟部表示，隨著國內確診人數增加，影響民眾外出及到店用餐意願，短期無可避免對內需服務業造成衝擊。其中，餐飲業以街邊門店、美食街門店來客數影響最大；婚宴營業額也受影響；百貨業、購物中心整體人流及營業額減少，其中以餐飲櫃位影響較大。（編輯：張均懋）1110518

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