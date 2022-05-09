中國封控供應鏈停擺 重創代工廠4月營收

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北9日電）中國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取封控措施，上海、昆山地區企業4月停工，重創當地台商，代工大廠廣達、仁寶4月營收下探近26個月低點，電腦品牌廠華碩4月營收也改寫近23個月新低。

上海市官方將1854間企業列為兩批復工復產企業「白名單」中。但中國媒體調查發現，約49%上海受訪企業復工復產率不足30%，最大原因是疫情令公司物流受阻，供應鏈斷裂。

廣達今天公布4月合併營收約新台幣667.28億元，月減39.5%，年減21.3%；仁寶4月合併營收539.21億元，月減47.5%，年減39.7%，皆寫下2020年3月以來低點。

仁寶表示，5月生產與物流陸續改善，已恢復部分出貨，會努力彌補4月未滿足訂單。目前客戶訂單沒有變化，預估第2季筆電出貨將季增個位數百分比。

英業達4月合併營收約441.58億元，月減17.57%，年增15.61%。因中國封城造成供應鏈缺料，英業達推估5月筆電出貨可能較4月大幅減少。

緯創4月營收達683.52億元，相較單月歷史次高的3月減少27.94%，年增0.19%。緯創昆山廠未生產筆電，已恢復正常運作，但物流仍有限制，恐影響5月出貨。

上游供應鏈受阻，品牌廠出貨自然受影響。華碩4月集團營收333.89億元，月減39%，年減15%，創2020年6月以來新低。

宏碁董事長陳俊聖分析，零組件長短料問題仍存在，但原因不同。現在關鍵零組件是宏碁自己採購，可以自行掌控；主要問題是代工廠購買的其他小零件，可能部分供應商所在地區剛好被封城、出不了貨，導致長短料問題。

台達電4月營收272.74億元，月減11%、年增3%。台達電董事長海英俊日前在法人說明會表示，中國封控對生產線影響蠻大，包括供應鏈及物流都受影響，重點是看5月狀況是否能改善。

台商大本營的昆山則是印刷電路板（PCB）和機構件等關鍵零組件的重要生產基地，從4月2日開始採取全城封控措施，除了嚴禁外來人員和車輛進出外，企業須採取輪休減產或居家辦公。隨後管制措施進一步提升至「靜態管理」、「分區分類差異化靜態管理」。

值得注意的是，在昆山設廠的IC載板大廠欣興4月營收不減反增，達111.57億元，月增4.5%，年增41.8%，主要受惠於ABF載板市況優於預期。

在經歷長達1個多月的封控管理後，昆山已於6日全面復工。截至5日為止，全蘇州市1萬2486家規模以上的工業企業復工率已達99.6%，供應鏈正在加速提升產能，有望反映在5月營收表現。（編輯：趙蔚蘭）1110509