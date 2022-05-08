廣達製造城員工亂象 凸顯上海防疫封城困境

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（中央社上海8日綜合外電報導）廣達上海製造城似乎是實施中國閉環管理系統，避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散的理想地點，製造城內員工可以在一處安全的泡泡內生活和工作。

路透社報導，土地面積差不多20個足球場大的廣達上海製造城，是該公司旗下4萬名員工生活和工作的區域，內部甚至有一家超市。

但隨著COVID-19疫情突破廣達的防線，這套閉環管理系統在5日失靈陷入混亂。

網路上流傳的影片顯示，100多名廣達員工以人數優勢突破穿著防護衣的保全人員，越過工廠大門柵欄，不想被困在工廠內，因為傳聞製造城內當天有員工篩檢呈陽性反應。

廣達製造城這場亂象凸顯出，上海面臨如何讓當地工廠復工加速生產的困境，即使在北京當局的「動態清零」政策，上海2500萬居民許多仍處於封城的情況下。上海當地的製造廠很多在全球供應鏈位居關鍵位置。

廣達占蘋果公司（Apple）全球MacBook產量約1/3，同時也替電動車大廠特斯拉（Tesla）生產車用電腦電路板。

廣達尚未對路透社針對中國社群媒體上流傳的影片尋求評論做出回應。蘋果拒絕評論，特斯拉則未對尋求評論的請求做出回應。

廣達4月18日展開閉鎖管理，旗下員工約5%、2000人左右復工，並計畫在4月22日增加到3倍。

中國的國營媒體以廣達上海製造城復工為例，讚揚上海政府「防疫生產兩手抓」。

廣達製造城內百餘名員工衝破保全，越過大門的影片週末已經被下架，但在微博和抖音等社群媒體上的討論依舊，其中一名網友說：「真是一團糟。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110505