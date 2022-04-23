四月之聲短片記錄上海封城亂象 中國網管急刪[影]

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微博影片已遭刪除，此為網友Youtube備份影片。影片來源：Shawn LYU

（中央社台北23日電）記錄上海因疫封城下各種次生災害的短片「四月之聲」，近日在中國網路熱傳，隨之而來的是網管的審查刪帖。環球時報前總編輯胡錫進則為審查辯護，稱是避免網路從政治上「改造」中國。

這部6分鐘的影片，以封城下的上海空拍畫面為背景，並配上近3週來各種因疫封控產生亂象的對話錄音。

影片一開頭，是上海官方3月兩度於COVID-19疫情記者會上強調，上海不會封城，因這座城市乘載中國社會經濟的重要功能。但當局政策急轉彎，3月28日啟動分區封控措施至今。

之後，影片收錄了疾控中心醫師和市民抱怨防疫政策不合理、居委會向民眾哭訴上級無對策、民眾目擊寵物狗被打死、居民集體怒喊「發物資」、方艙醫院條件差以及老先生請求送醫而居委會卻無能為力等錄音。

影片也記錄居民對「大白」（防疫人員）道謝，和居民為遭困裝修師傅送餐的暖心舉動。最後指當地疫情的社區擴散獲得遏制，祝上海「早日康復」。

這則影片近日在中國社交媒體上熱傳，但也隨即面臨網路審查和刪帖。目前「微博」上已搜尋不到「四月之聲」；一些網友透過「微信」轉發的影片也無法觀看。

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美國之音報導，網路上流傳一份據稱是北京市網信辦的通知，要求涉及「四月之聲」的影片一律禁發禁傳，全面清理；並要各平台全面清理相關影片截圖， 和各種變種圖片。

中國外圍官媒「環球時報」前總編輯胡錫進也就此在微博上發表評論，他宣稱網管刪帖，不意味各地政府不重視意見；又指中國必須有網路管理，一些刪帖是必要的，「否則互聯網（網路）就會在政治上『改造』中國」。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110423