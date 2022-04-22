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疫情打擊經濟 上海3月份工業產值下降7.5%

2022/4/22 18:22
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（中央社台北22日電）中國上海市3月爆發COVID-19疫情至今採取高壓封控管制措施，對經濟打擊浮現。上海官方今天公布，本輪疫情對上海市工業經濟運行造成很大影響，3月份產值比去年同期下降7.5%。

據澎湃新聞報導，上海市政府新聞辦公室今天舉行疫情防控工作新聞發布會，上海市經濟信息化委主任吳金城在會中表示，本輪疫情對上海市工業經濟造成很大影響，3月份產值比去年同期下降7.5%；今年第一季上海市規模以上工業總產值增長僅4.8%，增速放緩。

吳金城表示，隨著上海市正穩步推進重點工業企業復工復產，包括上汽集團3家整車廠、特斯拉均已開始閉環管理生產，19日上汽乘用車及特斯拉第一批整車下線。重要的上下游零組件企業也相繼復工，將有力保障汽車產業鏈順暢運作。

另外，積體電路產業方面，中芯國際等企業也將提升復工復產水平。

據新京報報導，過去一週以來，上海666家可優先復工復產的重點企業「白名單」中，已有70%實現了復工復產。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110422

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