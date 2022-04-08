上海4月續封城 中國經濟成長率恐下修至4.6%

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）上海封城明顯對經濟活動造成影響，國際金融與分析機構陸續下修今年中國經濟成長率預測。安智銀行分析指出，如果4月間上海並未放寬，中國全年經濟成長率將下修至4.6%。

由於俄烏戰爭、COVID-19疫情，不少國家的經濟成長率可能受到影響。多家國際金融與分析機構近日陸續發布的報告顯示，中國面對疫情的清零策略，以及金融中心上海封城，也將影響中國今年GDP成長率表現。

路透社引述荷商安智銀行（ING Bank）最新的分析指出，上海的封城措施只在4月間執行的前提之下，對中國第二季的經濟成長率造成的影響，將使預測數字由原來的5%降至4%；綜觀全年，經濟成長預測則由原先的4.8%下修至4.6%。

報導引述ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈分析，假設上海市的大部分地區都會出現陽性病例，而且病毒檢測將於4月間持續進行，意味著4月間大部分的經濟活動將會消失，工廠無法正常運作；至於辦公室的工作，特別是金融行業的員工則應沒問題，因為大多數員工可以在家工作，但不確定是否可以在隔離設施中正常工作，因為網路連接可能較差。

此外，因中國防病毒擴散措施非常嚴格，一人感染可能會影響整間工廠的人員；碼頭如果發現一人感染，港口也會暫停運作進行消毒。

然而分析認為，地方政府及中央應會提出一些紓困及刺激措施，應可提振GDP約1到1.5個百分點。「措施出台的時機至關重要，因現時當局會出台什麼措施尚不清楚，需要先看到實施情況，然後才能充分評估影響。」

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除了ING銀行外，摩根士丹利（Morgan Stanley）近日發布分析報告，下調中國今年GDP成長預測，由原先的5.1%降至4.6%；花旗集團報告強調，中國持續堅持嚴格的清零策略，第二季的經濟前景面臨風險，第二季GDP成長速度最多可能拉低0.9個百分點。

據亞洲開發銀行（ADB）6日發布「2022年亞洲發展前景」（ADO），預計今年中國的經濟成長率5.0%，低於去年12月時預測，且遠低於去年的8.1%。明年的經濟成長率為4.8%。（編輯：楊昇儒）1110408