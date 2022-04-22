上海封城至今 染疫死亡率太低遭質疑

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（中央社台北22日電）中國這波疫情的重災區上海自3月底實施防疫封城至今已逾40萬人染疫，但是除了當局最近連續5天通報累計36死，死亡率僅約10萬分之9，之前從未通報任何染疫死亡，專家對此感到高度質疑。

據德國之聲（DW）報導，據上海市衛健委通報，自3月28日封城至4月21日，累計染疫數超過40萬，但本土死亡僅36例。

依此換算，這座人口高達2500萬的大城，自防疫封城以來，死亡率約為10萬分之9，遠低於他國和地區。

不僅極低的死亡率引發質疑，上海執行防疫封城以來，直到4月18日才首次通報死亡病例，並連續5天通報死亡病例，但在此之前，上海疫情雖然嚴峻，官方從未通報任何染疫致死。

德國之聲報導說，由於當局公告的數據不透明，各方質疑可能不符實情。香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）指出，官方統計可能無法反映中國染疫死的實際規模。

他告訴美國新媒體Vice：「沒有任何干預措施可以將嚴重程度降低到如此程度。」並說新加坡過去28天內，13萬7000人染疫，其中約547人死亡。

自3月以來，上海通報的病例數增長近3倍，但死亡與重症都非常低。談到上海的疫情，高本恩認為：「目前的病例比報告的還要嚴重。」

德國之聲的報導說，中國當局統計染疫死亡病例的方式比世界上其他地區不透明而且更狹隘，標準有時還不一致。包括美國在內的大多數國家地區，任何因染疫造成或促成的死亡，都算是染疫致死。

德國之聲另引述美聯社報導指出，上海當局確實悄悄改變標準，並違反中國自行的規定，混淆真實的死亡人數。

德國之聲另引述美聯社報導還說，雖然上海防疫專家組成員吳凡曾表示，即使是最輕微的症狀，如疲勞或喉嚨痛，也會被「嚴格」歸類為有症狀的病例。

但包含一名中國公共衛生官員在內，共有3名知情人士稱，這波疫情爆發期間，上海衛生部門只有把肺部掃描顯示有肺炎跡象的患者，視為「有症狀」的確診病例。

至於其他所有患者即使檢測呈陽性，並有其他典型的染疫症狀，包括打噴嚏、咳嗽或頭痛，統統視為「無症狀」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110422