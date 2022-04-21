非復產復工白名單 上海中小企業擔憂客戶流失

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（中央社台北21日電）上海市祭出復工復產重點企業「白名單」，其中多為大企業、上下游供應鏈大廠。未被列入白名單的中小企業面對封控未見盡頭，擔憂恐將失去客戶，因為客戶缺料沒法再等下去了。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海市從3月28日起實施靜態管理，採取嚴格封控措施。後終釋出復工復產重點企業白名單，特斯拉（Tesla）、上汽集團等大廠於18日起，在符合防疫前提下，陸續復工復產。

據第一財經報導，未在白名單上的中小企業對於生產線仍因封控未能恢復感到困擾。

一名上海企業負責人接受第一財經採訪時表示，廠區4月1日起停工，工人全部返家，公司8成業務量來自浙江、江蘇，位於浙江的某家客戶更占去公司業務量7成。由於公司停工，浙江客戶也停工了20多天，如果長期封控不能復工復產，擔心最大客戶將永久流失。

「幾千人的工廠不可能一直為了等我們的供貨停止生產，如果他們找到了合適的替代供應商，到時解封後，我們也會失去最大的訂單導致關門」，他說，公司多以外地訂單為主，另也希望長三角物流、產業鏈供應等問題可以盡速獲得解決。

對於官方規劃拋出長三角地區「白名單池」，這名負責人深感期待。他認為，只要白名單池推出，物流和供應問題就能解決了，因為客戶都是長三角重點產業龍頭企業。

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一名上海軍工企業負責人說，江浙客戶占了8成，現在最大問題是人員未能居家辦公，必須前往辦公室，再者就是物流問題，必須把合約和投標的章寄出去。

上海市副市長吳清19日在疫情防控工作新聞發布會上表示，長三角三省一市將進一步優化供應鏈保供白名單，推動跨省市名單共享和雙向互認，在長三角地區試行建立重點產業鏈供應鏈及其異地配套供應企業「白名單池」制度。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110421