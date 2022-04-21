廣達上海廠恢復少量筆電出貨 物流與缺料仍攪局

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（中央社記者吳家豪台北21日電）上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊電子供應鏈，外界關注MacBook組裝廠廣達復工進展。廣達今天表示，上海廠筆電和非筆電產品已恢復少量出貨，但受到物流及缺料等影響，本週仍難100%恢復產能。

廣達向中央社記者說明，上海廠復工程度逐步提升，因為停工約2週時間，加上零組件料況本來就吃緊，不只是組裝廠獲得復工許可就能解決生產問題，也要看供應商是否獲得復工許可，還要觀察物流、料況和人流狀況。

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廣達指出，上海廠占筆電產能20%，已恢復少量筆電和非筆電產品出貨。雖然重慶廠筆電產能占比達80%，但因為零組件供應商主要位於華東及華南地區，物流運輸受到封控影響，無法即時透過重慶廠支援筆電生產，預期本週上海廠產能仍難100%恢復。

天風國際證券分析師郭明錤18日在推特發文表示，廣達上海廠將優先恢復蘋果Mac電腦產線，第2順位為恢復特斯拉車用配件產線。廣達上海F3廠主要生產Mac電腦新機，如果零組件供應順暢，將有助於改善新機交貨。（編輯：張均懋）1110421