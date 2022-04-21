特斯拉財報佳帶動概念股走強 憂供應鏈產能不足

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特斯拉財報公布，第1季營收獲利創單季新高，帶動台股概念股包括和大、台達電、貿聯-KY、順德、和勤、智伸科等21日盤中股價走堅。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）電動車大廠特斯拉（Tesla）第1季營收獲利創單季新高，美國德州和德國柏林廠開始交車Model Y，上海工廠部分產能已重啟，不過疫情和供應鏈影響產能不足狀況將延續全年，盡全力增加產能。

特斯拉預期今年交車量目標成長50%，加上財報佳，台股概念股包括和大、台達電、貿聯-KY、順德、和勤、智伸科等盤中股價走堅。

特斯拉今天凌晨公布第1季財報，第1季總產量30.54萬輛，大幅年增69%，交車量超過31萬輛，年增68%。在產能布局，特斯拉目前加州工廠Model 3/Model Y年產能50萬輛，上海工廠Model 3/Model Y年產能超過45萬輛，德國柏林廠和美國德州廠產能處於爬坡階段。特斯拉指出，已經開始從美國德州和德國柏林的超級工廠交車Model Y車款。

觀察COVID-19疫情影響，特斯拉指出，上海封控使得上海工廠暫時停工、部分供應鏈也受到影響，上海工廠部分產能已重啟，持續關注疫情變數。

特斯拉預期，供應鏈的挑戰仍將持續，由於供應鏈受限，過去幾季工廠產能相對不足，團隊與供應鏈持續洽商，預估影響可能延續今年全年。

除了晶片短缺變數，特斯拉指出，近期疫情爆發，也讓供應商及其工廠營運受到衝擊，此外，近幾個月部分原物料價格上揚也造成影響，通膨影響成本結構，部分產品價格因此做出調整。

展望營運，特斯拉表示，正盡全力增加產能，預估今年交車量目標成長50%，預估硬體相關獲利可伴隨軟體增幅成長。

儘管特斯拉今天股價收在977.2美元，下跌4.96%，台股特斯拉概念股盤中股價穩健，包括汽車傳動系統製造廠和大、電源系統供應商台達電、保護元件廠興勤和車用零配件廠智伸科小漲，連接線廠貿聯-KY、車用晶片導線架廠順德、精密沖壓廠和勤精機走堅。

特斯拉第1季營收187.56億美元，大幅年增81%，創歷年單季新高，若以一般公認會計準則（GAAP）來看，第1季毛利率29.1%，年增7.79個百分點，創單季新高，第1季營業利益36.03億美元，營益率19.2%，年增13.49個百分點，創單季新高。

特斯拉指出，第1季營收增加主要是交車量增加、平均銷售價格（ASP）增加，以及其他事業成長。

若以非一般公認會計準則（non-GAAP）來看，特斯拉第1季獲利37.36億美元，大幅年增255%，以GAAP來看，單季獲利33.18億美元，大幅年增658%，均創單季新高；以non-GAAP來看，第1季每股純益3.22美元，以GAAP來看，每股純益2.86美元。（編輯：張均懋）1110421