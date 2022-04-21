Netflix股價暴跌35% 市值蒸發500多億美元

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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）影音串流巨擘Netflix逾10年來首度流失訂戶，今天股價暴跌35%，創近18年來最慘表現。這家曾被華爾街捧在手心的公司面臨價值重估，單日市值蒸發逾540億美元。

Netflix（網飛）昨天盤後公布財報，今年首季流失20萬名訂戶，跌破投資人眼鏡。在串流市場競爭加劇、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、物價飛漲促使民眾看緊荷包的情況下，Netflix預期本季將再流失200萬名訂戶。

今天Netflix股價狂瀉122.42美元，跌幅35.1%，收在226.19美元，創2004年10月15日暴跌41%以來最糟單日表現。

Netflix單日市值蒸發543億美元（約新台幣1兆5875億元），為2002年上市以來最慘紀錄；年初以來跌幅逾62%，表現在標準普爾500指數成分股中敬陪末座。

這是Netflix今年第2度季報出爐後股價直線下墜。今年1月，Netflix預期首季增加250萬名訂戶，不如去年同期表現，造成單日股價崩跌21.8%。

Netflix連兩季訂戶數據欠佳，法人看壞其長期成長潛能，紛紛下修投資評等。摩根大通（JPMorgan）一口氣將Netflix目標股價腰斬到305美元，遠低於華爾街中間目標價400美元。

其他影音串流概念股也受這股賣壓波及。迪士尼（Walt Disney）股價跌逾5.5%，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）及派拉蒙全球（Paramount Global）跌幅分別達6%、8.6%。

1997年成立的Netflix走在串流領域尖端，過去10年積極產製原創內容，訂戶隨事業版圖拓展不斷擴增，躋身美股指標成長股之一。

2020年春季COVID-19大流行，大量民眾在戲院關門時居家防疫，Netflix全球訂戶激增，刺激股價屢創歷史新高。與此同時，Disney+、HBO Max、Paramount+等傳統片廠開闢的串流平台加入戰局，這片昔日藍海的競爭日趨激烈。

Netflix坦承對手競爭有損自身成長之餘，怪罪現有2.2億名訂戶中不少人私下分享帳號。Netflix以往對此姑息縱容，近期改變態度，已在多地測試用戶分享帳號需要多付費的方案。

為擴大用戶基礎，近年多次漲價的Netflix昨天宣布研議提供支援廣告的低價版服務，一改帶給訂戶無廣告體驗的初衷。

COVID-19大流行兩年多來防疫限制逐漸減少，民眾待在家看片追劇的時間縮短，加上疫情期間通貨膨脹隨供需失衡直線升溫，民眾看緊荷包，算盤愈打愈精。為避免用戶大規模退訂，Disney+跟進HBO Max，今年稍晚將推出支援廣告的版本，Netflix不得不調整策略。（編輯：郭中翰）1110421