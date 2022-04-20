Netflix首季訂戶流失20萬 Q2恐再減200萬人

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Netflix十多年來用戶首度減少，第1季流失20萬付費用戶。（圖取自Pexels圖庫）

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（中央社舊金山19日綜合外電報導）美國串流影音巨擘Netflix表示，受到通貨膨脹、烏克蘭戰爭以及市場競爭激烈影響，Netflix十多年來用戶首度減少，未來恐會流失更多，一改疫情期間風光的業績。

路透社報導，Netflix今天盤後交易崩跌26%，市值蒸發約400億美元。這家公司今年1月示警付費用戶成長疲軟以來，市值已近腰斬。

付費用戶成長的趨緩，促使Netflix首次聲明將提供附廣告的低價訂閱版服務。

Netflix表示，第1季流失20萬付費用戶，與先前預測的增加250萬用戶天差地遠。它們於俄羅斯入侵烏克蘭後暫停俄國業務，也因此損失了70萬會員。

Netflix目前有2億2160萬付費訂戶，上一次通報客戶人數減少要回溯至2011年10月。

Netflix對春天這一季的預測也不樂觀，儘管「怪奇物語」（Stranger Things）、「黑錢勝地」（Ozark）等熱門影集即將回歸，克里斯伊凡（Chris Evans）和雷恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的電影「灰影人」（The Grey Man）也即將上線，公司仍預估將再流失200萬訂戶。根據金融資訊專業服務業者「路孚特」（Refinitiv）的數據，華爾街對第2季設下2億2700萬付費訂戶的目標。

除了提供廣告支援版計畫，Netflix同時也在研究從共享帳號的客戶手中增加一點收入，尤其是與非同住家人與朋友共享帳號的客戶。

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Netflix同時面臨了來自蘋果（Apple）與迪士尼（Disney）的激烈競爭，以及通貨膨脹的打擊。法新社報導，科技顧問公司恩德勒集團（Enderle Group）分析師恩德勒（Rob Enderle）表示，如今的通膨率可能已經讓民眾開始重新考慮手上所累積的娛樂訂閱開銷。

「隨著通膨攀高，民眾開始看緊荷包。」他說：「所出現的情況是，民眾會開始思考手上的訂閱服務，並決定要保留哪些。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110420