Netflix加入理事會 NMEA盼擴大內容產業跨界整合

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（中央社記者吳家豪台北10日電）台灣最大內容產業聯盟新媒體暨影視音發展協會（NMEA）今天召開會員大會暨第3屆理監事改選，國際影音串流平台Netflix首度當選理事。NMEA理事長蔡嘉駿說，希望透過產業團結力量，擴大跨界整合。

蔡嘉駿致詞指出，NMEA協會成立第一年只有20幾個會員，今天已經有217個會員，成長約10倍。隨著國際公司陸續進入台灣市場，最近開拍的新戲越來越多，他擔心這樣的榮景會產生兩個問題。

第一個問題是缺工，蔡嘉駿表示，台灣藝人有很嚴重的斷層，無論哪一檔好電影或戲劇，往往都是3、5個熟面孔在扛票房。除了藝人之外，各大劇組也在搶幕後人員，包含燈光師、化妝師、配樂師等。

第二個問題是拍完的戲可以賣給誰。蔡嘉駿認為，國際公司採購量大，可能「買不夠」；但是好的戲劇每集製作預算動輒上千萬元，國內公司可能買不起。

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他說，NMEA已連續3年舉辦「亞洲新媒體高峰會」，已成為內容產業體現最新趨勢與匯聚業界意見的重要盛事。NMEA協會將擴大舉辦亞洲新媒體高峰會，團結台灣內容業者，藉此影響政策制定、促進國際交流，進而強化台灣內容產業的國際競爭力，讓台灣原創內容可躍上國際舞台發光發熱。

NMEA協會於2017年成立，目的為團結內容產業各界人士，橫跨新媒體、電影、電視、流行音樂、表演經紀、時尚，以及出版、動漫、遊戲、數位廣告、數據服務與法律事務等領域，吸引國際平台或跨國企業陸續加入，包括Netflix、Disney+、Google、LINE、Twitch、Yahoo!、Kakao Entertainment等，會員數已達217位。（編輯：楊蘭軒）1110310