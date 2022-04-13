赴星拍韓國投資影集 溫昇豪：國際化是華語片希望

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（中央社記者侯姿瑩新加坡13日專電）近期演出「茶金」等多部人氣作品的溫昇豪，目前人在新加坡拍攝韓國投資的華語影集，跨足亞洲市場。他觀察，相較於華人，韓國取材很敢、很直接，而台灣在華人社會相對自由，用華人視角去說故事，做到國際化，才能為華語片帶來希望。

溫昇豪目前正與另一名台灣演員陳雪甄在新加坡拍攝由韓國娛樂媒體公司龍頭CJ ENM集團旗下東南亞分公司CJ ENM HK投資的華語影集「深網」，演員群昨天趁拍戲空擋接受媒體聯訪。

走出台灣，攜手韓國進軍亞洲市場，對於台韓影劇環境的差別，溫昇豪有深刻觀察，他對中央社記者表示，華人處理議題較為保守，但「韓國很直接」，敢於批判政府、批評體制等。相較於中國、新加坡、香港，台灣言論相對自由，可以碰觸的議題很多，例如宗教、政治、性，「用華人的視角去講」，他認為，「深網」這部戲就是一個例子。

本身也有成立製作公司的溫昇豪說，台灣現在很多單位都跟CJ集團有接觸，包括他自己的製作公司，這代表CJ看到華語電影的興起。「這是我們的好機會」，中國以外的華人應該要連成一線，與日韓或歐美進行跨國合作，推廣華人文化。

至於國際串流影音平台Netflix帶給華語影劇什麼樣的機會？他表示，Netflix促進了華語片在國際上的流動，「但目前能見度相對低」。韓劇「魷魚遊戲」攻佔Netflix全球排行榜第一，反觀「華燈初上」雖風靡全台，但在Netflix全球排名還不到20。

「我們還有一大段路要走」，溫昇豪坦言，Netflix、Disney+等國際平台「確實起了關鍵作用」，但要能長期吸引對方投資，內容還是王道。台灣、新加坡、馬來西亞的華人可以共同合作，「把華人東西做到國際化，讓他們看到」，華語片才有希望。

此外，受疫情影響，已2年多沒出國的温昇豪受訪時表示，「真的有點被關瘋了」，疫情前大概每個月都會出國。如今能在疫情期間出國拍戲，他自認沒有什麼挑戰，反而「很開心」，直言「太久沒出國了」也是答應接下這部戲的原因之一。

他透露，自己原本的角色是警察，但後來更動變成飾演網路心理學家，協助調查一起青少年網路性犯罪；這次預計在新加坡拍攝一個月左右。

「深網」是一部探索亞洲網路色情世界的心理犯罪驚悚劇集，「科技」在劇中被描繪成一種自由又危險的工具，充滿無限信息、圖像及影片，滋生各種感官刺激。同時，劇中也探討網路犯罪執法部門如何在網路色情世界中保持警惕。

本劇由新加坡導演楊修華、拉杰哥帕爾（K Rajagopal）共同執導，除了溫昇豪、陳雪甄之外，卡司陣容還包括黃琦雯、林暉閔、李京恬、宏榮、陳昱志、容啟航等台、星演員。

擔綱女主角、飾演一名女警官的陳雪甄也透露，開拍不久後，導演楊修華以及跟自己有吻戲的演員宏榮陸續確診。為了預防感染，自己吃了很多維他命、保養品，也盡量補充睡眠，到目前為止身體狀況都還好。

談及這次跟新加坡導演合作的經驗，她說，自己經常跟國際劇組合作，所以還滿習慣應對不同文化背景的導演，這也會刺激自己在表演上的思考。

溫昇豪則表示，這十幾年來，自己每年大概都拍5部戲以上，包括在台灣及海外，「我大概口袋裡面會有很多東西，今天要什麼就給什麼」。就他看來，表演是非常客觀的東西，只要當下有「化學效應」即可。（編輯：黃自強）1110413

韓國CJ ENM集團投資的華語影集「深網」卡司陣容包括溫昇豪（右1）、陳雪甄（左2）、宏榮（左1）、李京恬（右2）等台、星演員，演員群12日接受媒體聯訪。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月13日